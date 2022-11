'Opšti haos': Seks skandal u srpskoj reprezentaciji? Igrači se navodno potukli, u savezu šute

Nakon remija s Kamerunom u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Katru (3-3) u srpskoj nogometnoj reprezentaciji vlada veliko nezadovoljstvo. Plasman u osminu finala sad ovisi o pobjedi protiv Švicarske, pri čemu Kamerun ne smije pobijediti Brazil (u tom slučaju odlučivala bi gol-razlika).

Iz više izvora bliskih reprezentaciji doznaje se da je stanje, osim zbog krize rezultata, napeto i zbog navodnih optužbi za seks skandal.

Kruže poruke i glasine o navodnim intimnim odnosima između nekih igrača s djevojkama ili suprugama drugih igrača, što je navodno dovelo i do tučnjave na treningu.

- Opšti je haos, svi bruje samo o tome - govore izvori bliski reprezentaciji.

Službene potvrde nema, a o svemu se nije oglasio ni Nogometni savez Srbije. Kapetan Dušan Tadić (34), pak, opovrgava te tvrdnje.

- Nikad bolja atmosfera nije bila između igrača. Stvorilo se zajedništvo, to je to. Samo trebamo ostati takvi do kraja - rekao je igrač Ajaxa.

Foto: Hasan Bratic

Mnoge je začudilo zašto u kadru protiv Kameruna nije bilo Dušana Vlahovića, zvijede Juventusa. Izbornik Dragan Stojković Piksi pravdao je to ozljedom i rekao da je spreman 30 posto, dok je sam igrač na Instagramu objavio da je "uvijek spreman".

Vlahović je nakon utakmice ignorirao novinare, a Marko Grujić dao zagonetnu izjavu:

- Ne znam ima li problema s ozljedom ili je nešto drugo u pitanju. Nije pitanje za mene.

Sergej Milinković-Savić (27) vjeruje u trijumf protiv Švicaraca i prolazak među najboljih 16.

- Ne možemo obećati ništa. Svakome tko dođe u reprezentaciju cilj je da da sve od sebe. Treba li nam sreće? Dva boda smo izgubili, nadam se da će se okrenuti i da ćemo svi biti sretni poslije Švicarske - rekao je iskusni veznjak Lazija.

Najčitaniji članci