Seksala se s Delpom u WC-u, a sad je zasjenila čak i Georginu

Oni koji pomnije prate život argentinskog tenisača Juana Martina Del Potra, onda im je ime Jimena Baron sigurno poznato. Riječ je o argentinskoj pjevačici koja je bila u vezi s argentinskim tenisačem, a sada je na dodjeli MTV nagrada zasjenila i Ronaldovu Georginu.

Baron je na dodjeli nagrada u Sevilli navukla na sebe nešto za što ni ona ne zna što je, čime je htjela privući brojne poglede, a u tome je i uspjela. Brojne zvijezde su sudjelovale na toj manifestaciji, uključujući i Cristiana Ronalda i njegovu djevojku Georginu.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

No Jimena je uspjela i njih zasjeniti neobičnom kreacijom. Grudi su bile na izvol'te, a njezin osmijeh se širio od uha do uha. Kako i neće, svi pogledi su bili uprti u nju, a posebno njoj oni najzanimljiviji. Naravno, objektivi fotografa.

Foto: AGENCE/PIXSELL

Osim ove outfita o čemu će se pričati danima, Jimena je u prošlosti također marljivo radila na tome da se priča o njoj. Naime, ona je prije nekoliko godina bila u vezi s Juanom Martinom Del Potrom, a jednom su im se toliko zapalile strasti na jednoj zabavi da su se poseksali u toaletu. No ona to demantira, iako su to svjedoci nekoliko puta ponovili.

Jimena Barón confirmó su separación de Del Potro, reveló si es definitiva y habló de los rumores de terceras en discordia https://t.co/Js5yA6o4CJ — eltrece (@eltreceoficial) February 15, 2018

- Neke od vaših informacija su točne. Srela sam se sa Del Potrom na toj zabavi i pričali smo. Bio je sa prijateljima, ja također. Nisam od ona žena koje će imati seks u toaletu tuđe kuće. To radim kod kuće u krevetu gdje znam da će sve biti perfektno - rekla je Jimena jednom prilikom.

No, sudeći po njezinim slikama na Instagramu gdje je prati preko šest milijuna ljudi, Jimena više voli biti razgolićena nego obučena, a ljudima se to očito sviđa. U to se možete uvjeriti i sami...