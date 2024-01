Selahi potpisao novi ugovor s Rijekom. Sopić: Idemo po titulu

Zimska pauza, zapravo mini pripreme, su - gotove. Rijeka u srijedu od 17 sati u Turopolju kod Gorice igra utakmicu ljetos odgođenu zbog europskih obveza (ono petodnevno gostovanje na Farskim otocima).

POGLEDAJTE VIDEO: Nova Kantrida!

Pokretanje videa ... Nova Kantrida | Video: HNK Rijeka

Trener Rijeke Željko Sopić prvih pet kola ove sezone bio je trener Gorice. 'Oćeš-nećeš, povratak budi posebne emocije.

- Naravno, ne može biti drukčije kad se vrtiš negdje gdje su te ljudi tako divno primili i gdje si imao uspjeha. Ali...! Ja se nadam da će uvjeti za igru biti nogometni tj. da će dva malo toplija dana otopiti snijeg kojim je travnjak bio prekriven u nedjelju, a što se same utakmice tiče, nema tu nikakve filozofije: Rijeka od prve minute po sva tri boda - priča Sopić na press konferenciji.

Na kojoj je pored njega sjedio sjajni mladi stoper Niko Galešić. Jasan znak da će, očekivano, on u stoperski par s Dilaverom. Jer Mitrović je još 'out'.

- Labrović se oporavio od prehlade i on bi trebao biti spreman. Nedostajat će nam Čabraja i Mitrović koji nema težu ozljedu, ali još jednu utakmicu će sigurno izostati - kaže Sopić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Klupskog glasnogovornika Marka Babića priupitali smo kad će klub i službeno potvrditi ono što su trener i sportski direktor Darko Raić-Sudar već najavili: produženje ugovora s Lindonom Selahijem. Ubrzo je bilo i službeno.

- Jako sam zadovoljan i sretan da je priča završena i da sve završilo mojim potpisom ugovora za Rijeku. Htio sam i želim pomoći ekipi u nastavku sezone. Moj izbor uvijek je bio ostati u Rijeci i drago mi je da smo sve dogovorili i da se sad možemo koncentrirati na teren štto je najbitnije za mene i ekipu - rekao je Selahi i dodao:

- Blizu sam 100 nastupa za Rijeku, to je stvarno puno utakmica. Jako mi je drago što sam odigrao toliko utakmica u dresu Rijeke, tu se osjećam kao kod kuće. Naravno, u tom periodu bilo je dobrih i loših utakmica, boljih i lošijih rezultata, ali uvijek ću pamtiti samo one pozitivne i dobre stvari. Bilo je tu puno više dobrih stvari. Zadovoljan sam, ali uvijek želim više. Priča se i dalje piše i ona nije gotova dok god nosim ovaj dres. Čeka nas još puno posla i nije gotovo i napravit ćemo sve da usrećimo navijače, rekao je Selahi koji s nestrpljenjem očekuje početak drugog dijela sezone.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sopić je odigrao bitnu ulogu u toj priči. Razgovarao s igračem, razgovarao s upravom, držao Selahija u momčadi i kad Lindon nije igrao nego samo trenirao:

- Ne treba tu nikoga posebno potencirati. Jedino je bitno da je Selahi u konkurenciji već za Goricu i ja sretan i zadovoljan. Jako bitno pojačanje za nas. Kao trener, uvijek se nadate da ćete neke stvari moći bolje posložiti, dovesti neke igrače da imate veću širinu kadra, u onim trenucima kad momčadi ne ide dobro, da možete uvesti nove igrače. Što se tiče Selahija, jednostavno, živio sam u uvjerenju da ćemo se dogovoriti i zato sam ga pokušavao u trenažnom procesu tih dva mjeseca držati blizu momčadi, što nije bilo lagano, u slučaju da se to dogodi, a dogodilo se, ako se dogovori s klubom da bude spreman.

Prije pauze ste poželjeli tri pojačanja da krenete po naslov. Nitko nije ni došao, ni otišao, ali ta šampionska ambicija kod vas se nije promijenila.

- Ma da ne vjerujem u to, dakle u ono što radimo i ostvarenje ambicija koje imamo, odmah bi prepustio svoje mjesto nekom drugom treneru. Prijelazni rok je tek počeo, ali da: ja vjerujem da možemo osvojiti naslov. I uvjerenost u tu ambiciju prenosim na igrače. Mediji stvaraju sliku kakvu žele stvarati, u to ne ulazim. Stojim na zemlji, napravit ćemo sve da prvak bude Rijeka. Vrijeme će pokazati da li ćemo uspjeti. Istaknuli smo kandidaturu i stojimo iza toga. Hajduk i Dinamo imaju pravo imati svoje ambicije, isto kao i mi, a kako se to u medijima prezentira, to je manje bitno.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

Gorica, bez Majstorovića i Ndockyta, ali Rijeka je u prvom dijelu sezone bila rezultatski dosta lelujava na gostovanjima. Ne toliko igrom koliko rezultatima. Tj. neefikasnošću.

- Kolega Jeličić je u Gorici napravio jako dobar posao. Promijenilo se dosta toga otkad sam otišao. A pošto znamo da Rijeka ove godine ima negdje 20-ak upućenih udaraca prema protivničkom golu, nekih desetak u okvir gola, a mislim da su to izrazite šanse te da bi morali jednostavno zabijati više golova i ranije prelomiti utakmicu. Znalo nam se događati da strepimo protiv Osijeka gdje smo imali 28 udaraca prema golu ili baš protiv Gorice protiv koje smo morali imati opipljiviju prednost. Ako ne zabiješ što bi trebao, protivnik te uvijek može ugroziti iz kontranapada i dovesti utakmicu u egal i nemirne vode. Kolega

Uzroci, rješenja...?

- Možemo pričati o kvaliteti i(li) želji, ali ja mislim da je to stvar: koncentracije. Koliko si koncentriran na treningu, toliko će ti se vratiti na utakmici. Već sam spominjao da ima igrača koji promašuju baš zbog toga. Manjka koncenracije na treninzima. Radili smo puno na tome i na visokom presingu te dodatnim automatizmima u igri.

Raspored nije baš najveseliji. Šest utakmica, četiri gostovanja među kojima kod Dinama i Hajduka. Teže nije ni moglo. Ali što je, tu je. To ne mijenja naše ambicije. U srijedu po pobjedu i dati sve od sebe da se borimo za naslov - rekao je Sopić.