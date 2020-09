Senegalac iz Donjecka u Goricu: Trenirao me je Fabio Grosso, a želim igrati poput Lukakua...

Nakon dugotrajne "potjere", desetak dana nakon što je klub i grad napustio Cherif Ndiaye, u HNK Goricu stigao je novi senegalski napadač. Matar Dieye (22) potpisao je ugovor do ljeta 2023. godine

<p>Nakon tri odigrana kola jedino <strong>Dinamo i Gorica</strong> imaju maksimalnih devet bodova. Goričani su vrlo dobro ušli u sezonu, a da misle ozbiljno najavili su i čelnici potpisavši ugovor sa senegalskim napadačem<strong> Matarom Dieyeom</strong> (22).</p><p>Posljednji klub bio mu je ukrajinski prvoligaš Olimpik iz Donjecka, s kojim je raskinuo ugovor i u Veliku Goricu došao kao slobodan igrač. I, naravno, s osnovnim informacijama o svemu što ga čeka.</p><p>- Razgovarao sam sa Cherifom prije konačne odluke, govorio je jako lijepo o klubu, gradu, suigračima, stručnom stožeru, ljudima iz kluba... Upoznao me malo i s ligom, naravno da sam išao i pogledati isječke, neke utakmice, tako da mogu reći da znam što me čeka. Sviđa mi se što je u ligi puno tehnički jakih igrača, vjerujem da ću se svojim stilom igre dobro uklopiti u ono što Gorica igra - istaknuo je Matar.</p><p>Sličnosti s njegovim prethodnikom ima poprilično, one nadilaze činjenice da su obojica napadači, i to prilično visoki (Cherif 190, Matar 189 cm), da dolaze iz iste zemlje, čak i iz istoga grada, senegalske metropole Dakara...</p><p>- Rekao bih da smo Cherif i ja slični i po igračkom stilu. On želi biti svugdje, raditi sve što se može na terenu, a isto to želim i ja. U svakoj utakmici napraviti apsolutno sve što mogu da pomognem momčadi. Nisam ga poznavao ranije, iako sam znao za njega. Otišao je u Europu dvije godine prije mene, bili smo u istoj akademiji, a kad se pojavila opcija s Goricom, odmah sam ga nazvao - kaže Dieye.</p><p>Na dresu s brojem 98 - Cherif je, evo još jedne sličnosti, nosio 99 - pisat će Matar, a ne Dieye, na njegovu zamolbu. S imenom na leđima igrao je i u svim prethodnim klubovima, među kojima su neki i prilično zvučna imena.</p><p>- Imao sam 16 godina kad sam došao u Europu, u talijansku Vicenzu, iz koje sam otišao na posudbu u torinski Juventus. Igrao sam tamo za mladu momčad, trener nam je bio Fabio Grosso, ali na kraju sam se vratio u Vicenzu, pa već nakon jedne polusezone potpisao za Torino. Na kraju sam završio u Ukrajini, gdje sam igrao za Karpaty i Olimpik iz Donjecka - prepričao je svoj nogometni put novi napadač Gorice.</p><p>Omiljeni igrač mu je Romelu Lukaku, volio bi mu doći što bliže u svojoj karijeri.</p><p><br/> <br/> - Želim pomoći klubu u ostvarivanju svih ciljeva, želim usrećiti navijače, stručni stožer i sportskog direktora, koji toliko vjeruje u mene. Želim dati najbolje od sebe i uvjeren sam da ćemo zajedno uspjeti! Omiljeni igrač mi je Lukaku, volio bih doći na tu razinu - optimistično je zaključio Dieye.</p>