Senzacija: Cedevita za trenera zove bivšeg stratega Barcelone

Po završetku sezone Jure Zdovc rastat će se s Cedevitom, a čelnici zagrebačkog kluba već traže zamjenu. Dobro čuvanu informaciju prvi je 'probio' španjolski košarkaški novinar Chema de Lucas objavivši da je novi trener Cedevite, ni manje ni više, nego Sito Alonso.

El Cedevita Zagreb ha ofrecido su puesto de entrenador a Sito Alonso. Ya se han reunido con él. Ahora mismo el equipo lo entrena Jure Zdovc, que no continuará, como adelantó @Sportando — Chema de Lucas (@chemadelucas) 30 May 2018

Naravno, njegovu informaciju treba uzeti s određenom dozom opreza, no sve se glasnije priča i u zagrebačkim kuloarima da je Alonso na korak do potpisa. Inače, Alonso je u sezoni 2016./17. vodio Baskoniju, a njegoma momčad igrala je zaista sjajno. Od momčadi koja je, prema mnogima, bila dosta skromno sastavljena, Alonso je napravio sjajne rezultate. Uostalom, to mu je i donijelo ugovor s Barcelonom.

No u Barceloni nije sve išlo glatko, pa su mu se čelnici zahvalili i na njegovo mjesto doveli Svetislava Pešića. No ni njemu ne ide baš odlično, pa je u prvom krugu doigravanja na domaćem terenu izgubio od MoraBanc Andore 94-76. Srećom, u drugoj utakmici slavio je na gostujućem terenu 85-81 pa će o putniku u drugi krug odlučiti majstorica.

Osim Barcelone i Baskonije, Alonso je bio trener Bilbaa, Joventuta, San Sebastiana, Monzona, Prata, te španjolske U-20 reprezentacije s kojom je 2013. na Europskom prvenstvu osvojio brončanu medalju. I još nešto, 2012. dobio je nagradu za trenera godine u Španjolskoj, a ono što je najvažnije, glasaju treneri.