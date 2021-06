Na krilima velike pobjede nad Portugalom (4-2) u drugom kolu Eura, Njemačka je puna optimizma dočekala Mađarsku u posljednjem kolu grupne faze uvjerena u novu pobjedu i plasman u osminu finala.

No, kada podcijeniš protivnika, obično ti se to obije o glavu. To se upravo dogodilo Nijemcima.

Mađarska je senzacionalno povela na Allianz Areni golom Szalaija u 11. minuti (1-0). Sallai mu je odlično ubacio, a napadač Mainza na sebi svojstven način zakucao loptu glavom u mrežu. I da bude stvar još bolja, to im je bio prvi udarac na susretu kao i jedini u okvir na utakmici.

Očekivano, Mađarska je od prve minute parkirala autobus ispred gola Petera Gulacsija. Nijemci dominiraju, ali nikako da probiju taj čvrsti mađarski bunker. Hummel je pogodio prečku nakon ubačaja iz kornera, lopta se odbila kao servirana na nogu Gintera, no Gulacsi je to fenomenalno skinuo.

U ovome trenutku Njemačka je na posljednjem mjestu i leti s Eura, a Mađarska je skočila na treće mjesto, što joj donosi plasman u osminu finala.

Inače, ovih dana se u Münchenu najmanje pričalo o utakmici, a više o duginim bojama i zahtjevu grada da Allianz Arenu osvijetli simbolom LGBT zajednice za utakmicu Njemačke i Mađarske.

Nijemci su preko nogometa odlučili reći što misle o političkim potezima Mađarske.

Naime, mađarski parlament podržao je zakonski prijedlog koji zabranjuje 'promicanje' homoseksualnosti među maloljetnicama što je izazvalo zabrinutost aktivista za ljudska prava, na valu sve više restrikcija koje konzervativna vlada premijera Viktora Orbana nameće LGBT osobama. No, Uefa je odbila Nijemce jer su smatrali da ovaj potez ima političku konotaciju.