Senzacija u Areni: Zagrebaši deklasirali finalista Lige prvaka!

Tako se to u Ligi prvaka radi protiv najboljih! Tako se to radi i protiv Danaca u rukometu, ako tko pita. Zagreb je pobijedio Aalborg 31-23, Zagreb je u Areni srušio momčad koja je prije tri mjeseca za jedan gol izgubila finale Lige prvaka od Barcelone. I takvo je društvo sa sjevera prvak Hrvatske ostavio bez šanse, na čak minus osam.

Rekli bismo senzacija, ali nakon prošle sezone, nije ovakvo što više strano Zagrebu. Aalborg se tada provukao uz sudačku pomoć, danas mu ni suci ne bi pomogli jer Zagreb je odigrao kao top europska momčad. To se čekalo.

Zagreb: EHF Liga prvaka, 2. kolo, RK Zagreb - Aalborg Handbold | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I prava je šteta da to nije ispratila puna Arena. Doduše, očekivano još je rano da se Arena popuni kao u završnici prošle sezone, uostalom i zagrebačkoj publici treba posebna pozivnica kakva je ova, sigurno ne onakva iz Kielca. Opet, i 5500 je dobra brojka za sredinu rujna i prvu domaću utakmicu, mnogima i nedostižna.

Matej Mandić dobio je najveći pljesak tih nekoliko tisuća pri izlasku na teren. Koliko je bio nabrijan, dobro pa su i dlanovi njegovih suigrača izdržale te petarde koje im je dijelio. Pa je Manda počeo dijeliti rampe Dancima, koji su počastili Zagreb s tri lopte u prvih deset minuta. Tko bi rekao za uvijek savršene Dance, ovaj puta u Hrvatskoj bez ozlijeđenog Landina i sada bivšeg rukometaša Hansena.

Mandić je bio samo šlag na igru zagrebaša, iz obrane su vukli su u leđa, ali brzi su i Skandinavci da bi se to lako kaznilo, nažalost. Kavčič je bio na srednjem, i dalje šteta što nije nikako u Kielcu. Bjelorus Beljavski je ostavio dobar dojam, puno bolji nego na premijeri u Poljskoj, ali Mandić je bio senzacionalan. Vrhunac su bila dva penala Hoxeru, petom strijelcu Lige prvaka prošle sezone, pa Arnoldsenu, budućoj zvijezdi Danske, koji je zabio 11 komada Nantesu u prvom kolu, danas prvi u 39. minuti. Bartholda je Mandić s krila ostavio na 1/5, do kraja na 3-10, uz devet obrana za 30 minuta, ukupno 13.

Zagreb: EHF Liga prvaka, 2. kolo, RK Zagreb - Aalborg Handbold | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Veliki je posao odrađivao Roko Triković, dojučer u Trogiru, danas u Ligi prvaka. Kao da se svaki dan hrva protiv Mollera, Halda i Antonsena. Danas još važnije jer nije bilo Faljića, čiji je izostanak trebalo više pokrpati u obrani.

Zagreb je kontrolirao stvari na terenu i ostavio Dance, koji su prošli tjedan zabili 38, na jednoznamenkastom broju u prvom poluvremenu. To treba moći, a ako kažemo da je prednost bila i mala, sve smo rekli. Održavali su ta četiri gola razlike poput kakvih rutinera, kao da protivnik nije drugi najbolji klub u Europi. Pa kada treba, da se Danci ne ponadaju, digne se Srna, provuče se Glavaš, povuče Klarica, a onda Dibirov dvaput kazni Aalborgovih 7 na 6 preko cijelog terena. Hat-trick u 65 sekundi! Za 25-18 deset minuta prije kraja. To je to, to se ne može prosuti. Pa neka se zamisle Kolstad pa Szeged, koji idući dolazi u listopadu...

Liga prvaka, 2. kolo:

Zagreb - Aalborg 31-23 (13-9)

Zagreb: Grbavac, Mandić (13 obrana); Kos 3, Walczak, Klarica 7, Gojun, Srna 1, Ćavar, Molc, Pavlović 1, Dibirov 6, Beljavski 4, Kavčič 1, Glavaš 7, Trivković 1, Radojković

Aalborg: Norsten (6 obrana), Hellberg; Nilsson, Wiesmach, Barthold 3, Arnoldsen 2, Martins 2, Hald 2, Hoxer 1, Thurin 1, Larsen, Vlah 2, Bjornsen 5, Moller 5, Antonsen, Munk

Sedmerci: Zagreb 6/7, Aalborg 1/3

Isključenja: Zagreb 6 minuta, Aalborg 4 minute