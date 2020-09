Senzacija u Francuskoj: Pogačar preuzeo vodstvo, dva Slovenca na vrhu uoči posljednje etape

Slovenac Tadej Pogačar (21) pobjedom u 20. etapi "Tour de Francea", pojedinačnom kronometru od Lurea do vrha uspona na La Planche des Belles Filles u dužini od 36.2 km, preuzeo je i vodstvo u ukupnom poretku

<p>Mladi <strong>Pogačar</strong>, koji će u ponedjeljak napuniti 22 godine, fenomenalno je odvezao subotnji kronometar te je zaostatak od 57 sekundi u odnosu na Rogliča pretvorio u prednost od 59 sekundi. Najveći dio razlike u subotu Pogačar je napravio u posljednjih šest kilometara etape, odnosno na usponu na La Planche des Belles Filles.</p><p>Na prolaznom vremenu uoči uspona imao je samo 36 sekundi bolje vrijeme od Rogliča, no uspon je odvezao čak 1:20 minuta brže od svog devet godina starijeg sunarodnjaka i u posljednji trenutak "ugrabio" žutu majicu koju je Roglič držao od devete do 19. etape.</p><p>Pogačar je na cilj stigao u vremenu od 55:55 minuta, 1:21 minutu brže od drugog Nizozemca Toma <strong>Dumoulina </strong>(Jumbo-Visma) i trećeg Australca Richieja <strong>Portea </strong>(Trek-Segafredo), dok je <strong>Roglič </strong>etapu završio na petoj poziciji sa 1:56 minuta iza Pogačara.</p><p>Uoči posljednje etape, 122 kilometra dugačke dionice od Mantes-la-Joliea do Elizejskih poljana u Parizu, koja je od 1990. naovamo redovito paradna, Pogačar ima 59 sekundi prednosti u odnosu na Rogliča, odnosno 3:30 minuta u odnosu na trećeg Portea.</p><p>Osim žute majice za najboljeg u ukupnom redoslijedu, Pogačar vodi i u redoslijedu za najboljeg vozača ispod 25 godina (bijela majica) i u redoslijedu za najboljeg penjača (točkasta majica).</p><p>Ukoliko se u nedjelju ne dogodi ništa nepredviđeno, Pogačar će postati drugi najmlađi pobjednik "Toura" u 117-godišnjoj povijesti utrke. Mlađi od njega je bio samo Henri Cornet, pobjednik drugog "Toura" iz 1904.</p>