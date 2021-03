Koliko je samo ponosa, sreće, emocija i radosti bilo u tom pobjedničkom stiskanju šake. Nevjerojatna Ana Konjuh (23) u srijedu je došla do prve WTA pobjede nakon 2017. godine, a danas je napravila pravi skalp na Mastersu u Miamiju.

Hrvatska tenisačica (338. na WTA ljestvici) senzacionalno je iz drugog kola izbacila 19. tenisačicu svijeta Amerikanku Madison Keys (6-4, 6-2)! Iza nje je nekoliko operacija lakta i godine oporavka, no na terenu se to uopće nije vidjelo. Bila je sretna što uopće može opet igrati tenis i to se vidjelo na njezinoj igri.

S toliko žara, želje i radosti je udarala tu lopticu kao da joj je svaka posljednja. A to je sve rezultiralo nevjerojatnim podvigom te je pomela Amerikanku koja je godinama u TOP 20.

U prvom setu nije bilo 'breakova' do šestog gema kada Anin retern stupa na scenu. Iskoristila je prvu 'break' loptu i oduzela servis Keys, no odmah u sljedećem gemu izgubila svoj. Uslijedila su potom dva 'breaka' na svaki servis, a u desetom gemu Ana je još jednom reternima izludila Amerikanku i osvojila prvi set!

U drugom je krenula furiozno i za kratko vrijeme došla do 4-1. Amerikanka je u sedmom gemu imala tri 'break' lopte, ali Konjuh se uspjela izvući te potom napravila novi 'break' i došla do velike pobjede nakon sat i 14 minuta igre.

Godine 2017. bila Konjuh je bila 20. na svijetu, osvojila je Nottingham i mnogi su joj prognozirali sami vrh za dvije, tri godine, ali ona je krajem 2019. godine krenula praktički ispočetka.