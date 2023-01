Senzacionalni Kovač do šeste pobjede zaredom, Köln otkinuo vrijedne bodove Bayernu!

Bundesliga je već godinama liga u kojoj nepresušno fali neizvjesnosti i uzbuđenja. U većini prethodnih sezona Bayern je već na polovici prvenstva imao veliku zalihu bodova i lagani put prema naslovu prvaka. Deset godina zaredom neprikosnoven je u Njemačkoj, no bavarski velikan je ove sezone počeo ozbiljno kašljucati. S nekoliko šokantnih kikseva zabrinuli su navijači, a najnoviji je stigao u 17. kolu Bundeslige.

Köln je senzacionalno remizirao s Bavarcima na njihovoj Allianz Areni (1-1). Gosti su poveli već u četvrtoj minuti golom Skhirija i to je to što smo vidjeli od njih. Povukli su se u bunker, domaćini su prijetili i carinili posjedom, igralo se praktički na jedan gol do kraja utakmice Gosti su bili na korak od prve pobjede nad Bayernom nakon 13 godina, no domaćini su se izvukli. U 90. minuti je Kimmich zabio za šesti remi svoje momčadi ove sezone. Zapaženu ulogu u gostujućoj momčadi imao je hrvatski stoper Vinko Soldo koji je odigrao cijelu utakmicu.

Foto: Marcel Engelbrecht/DPA

Köln je tako pripomogao Leipzigu koji puše za vratom Bayernu sa samo četiri boda zaostatka. Dugo Bayern nije bio u ovakvoj panici u domaćem prvenstvu.

Imaju deset pobjeda, čak šest remija i poraz. Primjerice, u cijeloj prošloj sezoni, kada su se prošetali do naslova, imali su jedan remi manje. Njemački velikan je u krizi, igrači su nezadovoljni, a zbog neslaganja s trenerom Julianom Nagelsmannom, Hrvat Toni Tapalović je dobio otkaz nakon 11 godina službe u klubu.

Foto: Marcel Engelbrecht/DPA

Jako dugo Bayern nije bio u ovoj situaciji. Nije konkurencija moćnija, nego im oni sa svojim kiksevima omogućuju da drže korak. I to je Leipzig vješto iskoristio, približio se samo na tri boda zaostatka i čini se, mogao bi nam priuštiti neizvjesnu borbu za naslov prvaka.

A s čudesnim rezultatima nastavio je Niko Kovač na klupi Wolfsburga. U početku je klub bio u teškoj krizi, u prvih pet kola bili su bez pobjede, a Niki se tresla klupa. Ipak, trebalo je neko vrijeme da igrači prihvate njegove ideje. I eto rezultata.

Foto: Max Ellerbrake/DPA

U prošlom kolu su razbili Freiburg 6-0, a ovaj put su petardirali Herthu s 5-0! Zabijali su Svanberg, Arnold, Wind, Baku i Marmoush. Vukovi su u nevjerojatnom nizu od šest pobjeda koji je započeo još tamo 29. listopada. Uz nevjerojatnu gol razliku od 22-1! U tom čudesnom pohodu jedini gol zabio im je Hoffenheim, a rušili su i Borussiju Dortmund. Niko je u samo nekoliko mjeseci pretvorio Wolfsburg u atraktivnu i moćnu momčad koju žele svi gledati. I ponajvećeg hita Bundeslige koji se nezaustavljivo penje ka vrhu.

