Sergio Ramos poslao emotivnu poruku Iniesti nakon El Clasica

Kapetanu Reala Sergiju Ramosu pripala je čast primiti dres kapetana Barce Andresa Inieste koji je odigrao svoj posljednji El Clasico.

Znalo se da Iniesta odlazi i bilo je logično da dres s njegovog posljednjeg velikog derbija dođe u ruke kapetanu najvećeg rivala.

Iniesta je u suzama objavio da nakon 22 godine i 35 trofeja odlazi na kraju sezone, a dres s posljednjeg El Clasica dodatno je ukrasio posvetom velikom rivalu, ali i suigraču iz reprezentacije.

- Mom prijatelju Sergiju, za mnoge trenutke koje smo proveli kao suigrači i druge kao rivali. Hvala i sretno - napisao je Iniesta.

Ramos se odmah pohvalio poklonom i pokazao da nakon žestokih duela kakvih smo se nagledali u utakmicama Barcelone i Reala na kraju ipak sve završi prijateljski.

- Neovisno o svemu što se događalo na travnjaku, sinoćnja utakmica bila je posljednji Iniestin El Clasico. Falit ćeš mi, prijatelju - napisao je Sergio.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh