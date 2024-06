Sesar o Božiću i izostancima u reprezentaciji: Pitajte ih zašto neće igrati, ja ću ih zvati i za EP

Nekako sve miriše na Torino. Prije osam godina hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila je moćnu Italiju i Grčku u kvalifikacijama za Olimpijske igre pa otišla u Rio de Janeiro gdje je nesretno ispala u četvrtfinalu od Srbije. Tada, baš kao i sada, nema prevelikih očekivanja. Pozornost cijele javnosti usmjerena je ka nogometnoj reprezentaciji koja iščekuje nastup na Europskom prvenstvu. Možda je i tako najbolje, izbornik Josip Sesar može u miru i bez ikakvog pritiska pripremati svoje igrače za ono što ih početkom srpnja čeka u Pireju u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Nadamo se da će na kraju i epilog biti identičan.

Pokretanje videa... 03:19 Josip Sesar novi izbornik košarkaša | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Reprezentacija se okupila početkom tjedna, Ivica Zubac i Dario Šarić priključit će se 17. lipnja, Jaleen Smith sljedećih dana, kao i Mario Hezonja. Kostur reprezentacije koja je razbila Tursku u Istanbulu i izborila kvalifikacije za OI je tu, ali u javnosti su odjeknuli brojni izostanci. MVP ABA lige Luka Božić tvrdi da je umoran, kao i njegov suigrač Marko Ramljak. Karlo Matković i Luka Šamanić žele se pak posvetiti individualnim treninzima. Bez obzira na odbijenice, izbornik nije nikoga otpisao.

- To je za mene završena priča. Ne želim nikome zatvarati vrata, imamo utakmice u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, tko bude spreman zdrav, tko bude imao želju, on će doći. Ja ću sve igrače kontaktirati kao i ovaj put. Ne vidim problem i fokus treba prebaciti na igrače koji su tu. Opravdanja? Ne želim o tome, svatko ima svoj razlog zašto nije došao - rekao je Sesar.

Foto: HKS

Je li itko od njih rekao da će se u budućnosti staviti na raspolaganje reprezentaciji ili da više ne želi igrati?

- Više bih volio pričati o ljudima koji su ovdje. Najbolje je da nazovete njih i pitate ih - rekao je izbornik Sesar.

Zlatko Dalić izgradio je kult hrvatske nogometne reprezentacije. Igrači ne zaslužuju poziv samo kvalitetom, već ponašanjem i pristupom. Tko nije spreman podrediti se kolektivu, on nema što raditi u momčadi. Obući hrvatski dres je najveća čast koja postoji u sportu. Nažalost, košarkaška reprezentacija daleko je od takvog kulta. Mnogi su posljednjih godina odbijali doći zbog raznoraznih razloga.

Zagreb: Hrvatski košarkaši odradili trening uoči odlaska na Olimpijski pretkvalifikacijski turnir | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Za nas koji smo tu, ta odbijanja ne ruše kult reprezentacije. Ja ako želim tu doći, ne može mi narušiti netko tko nije htio. Uvijek ima netko tko hoće doći, ne možeš ti nekoga na silu dovesti da trenira, što imaš od tog čovjeka. Kult reprezentacije rade ljudi koji žele i hoće igrati za reprezentaciju. Ima onih koji žele, ali se ne osjećaju sposobno, što fizički, ali i psihički. Ne vidim tu problem, ne treba o tome razglabati. Oni su kvalitetni igrači i osobe, ali nisu tu.

Dario Šarić lider je i kapetan ove reprezentacije, ali i primjer drugima kako se treba odnositi prema najdražem dresu. Svakog ljeta je tu, a trenutno je i bez kluba nakon odlaska iz Golden Statea. No, za razliku od drugih, njemu je Hrvatska uvijek bila prioritet.

- Rekao sam to i za Bojana Bogdanovića. Nikada nije doveo u pitanje igranje za reprezentaciju. Šarić je isti tip igrača. On voli košarku, igru, voli klupske sezone, ali on uživa u reprezentaciji. On je naš kapetan i lider i on uživa u ovoj poziciji. Jedva čeka se priključiti. On, Hezonja, Smith, Kapusta, Filipović, otkako sam ja tu, oni se uvijek odazovu. Nazvao sam Krušlina nakon nekoliko godina i na prvu smo se dogovorili. Nije postavio pitanje, nitko od njih nije tražio povlašteni status. Odgovorili su na poziv, rekli da dolaze i to je to - rekao je Sesar.

Foto: FIBA

Hrvatska je prošle godine osjetila što je to košarkaško dno. Naša reprezentacija morala je igrati pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo i Olimpijske igre, ali Josip Sesar uspješno je prebrodio to razdoblje. Udahnuo je novu energiju našoj reprezentaciji, uspostavio kolektiv, stvorio sjajnu atmosferu koja je falila prethodnih godina i pomaknuo stvari s mrtve točke. Zato se Hrvatska ima pravo nadati čudu u Pireju gdje će igrati u skupini sa Slovenijom i Novom Zelandom, a drugoj grupi su Grčka, Egipat i Dominikanska Republika.

Kakvo je stanje u momčadi?

- Svi su zdravi i željni, imaju veliku volju. Prvi trening koji smo imali od starta se krenulo na sto posto, našpanano, odmah su zakucavali, čak sam ih morao smirivati. Inicijalno stanje je dosta dobro, sada krećemo u taktičke varijante koje smo imali prošlog ljeta. Kada se priključe ostali, radit ćemo nadogradnju.

Je li hendikep za nas što će se Šarić i Zubac priključiti kasnije?

- Ne bi tu trebalo biti problema. Oni su i prošle godine došli pet dana prije turnira, jako dobro su sve pokopčali. To su igrači visoke kvalitete. Bitno mi je zadržati kemiju od prošle godine i pozitivan stav, da Hezonja, Šarić, Smith i Zubac budu pozitivni i željni igre, da na isti način i entuzijazmom guraju ostale igrače U kontaktu sam s onima koji nisu tu, poslao sam im upute za akcije da se pripreme kroz individualne treninge. Nadam se da će njihova prilagodba proći što bezbolnije - rekao je izbornik.

Zagreb: Trening hrvatske košarkaške reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bojana Bogdanovića više nema. Postojala je šansa da nastupi u kvalifikacijama za OI, ali se ozlijedio i otpao. Pitanje je hoće li više ikada odjenuti hrvatski dres, no imamo svog novog vođu. To je Šarić, a pored njega Zubac i Hezonja koji žele odvesti reprezentaciju u Pariz.

- Jako su entuzijastični, jedva čekaju. Zubac i Šarić imaju ta pravila koja jesu i ne mogu se priključiti prije, ali vjerujem da će biti spremni.

Reprezentacija će sljedećih dana otputovati u Opatiju na udarni dio priprema za Pirej, a kvalifikacije ćemo otvoriti utakmicom protiv Slovenije 2. srpnja. Dan kasnije igramo protiv Novog Zelanda.

- Analizirali smo individualne karakteristike, gledali smo utakmice Slovenije koje je pobijedila i izgubila na SP-u. Analizirat ćemo i Novi Zeland, to će nam biti kvalifikacijska za prolazak dalje na turniru. A što reći o Dončiću? On je prvi i o njemu sve ovisi. Vodi igru i sve. Moramo pronaći način kako mu smanjiti postotak uspješnosti i ne dopustiti da se razigraju ostali igrači.

Utakmica protiv Novog Zelanda je ključna. Ako pobijediš Sloveniju i od Novog Zelanda izgubiš, zatvara se krug i ispadaš. Satnica nam ne ide na ruku, ali pokušat ćemo se najbolje pripremiti - zaključio je Sesar.