Sesar o otkazima: Božić kaže da je premoren, Matković će igrati Ljetnu ligu, a Šamanić trenirati

Tko će obući 12 dresova za olimpijske kvalifikacije u Ateni (2. do 7. srpnja), Josip Sesar skicirat će u Opatiji, počevši od 10. lipnja. Svi igrači koje je izbornik pozvao na pripreme, a njih je 17, neće, pak, odmah biti na Kvarneru od prvoga dana...

Pokretanje videa... 03:19 Josip Sesar novi izbornik košarkaša | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

- Razmišljao sam isprva o 15 igrača za pripreme, da imam tri petorke, ali bilo je dosta igrača koji se nisu odazvali. Dario Šarić i Ivica Zubac mogu se zbog NBA pravila priključiti tek 17. lipnja, dok Mario Hezonja, Danko Branković i Jaleen Smith igraju finala u prvenstvu, pa će i oni doći kasnije.

Među onima koji će sigurno stići prvoga dana bit će i nova i stara imena. U reprezentaciju se vraća Filip Krušlin (35), a Sesar će isprobati što mu mogu ponuditi Boris Tišma, Tomislav Buljan...

- Treba dugoročno razmišljati jer u studenom nas čekaju i kvalifikacije za Eurobasket. Dobro će i meni doći da doživim Tišmu i Buljana, a Krušlin se nametnuo sam po sebi jer smo izgubili Badžima i Bogdanovića zbog ozljeda. S njime možemo zatvoriti šutersku priču, iza sebe ima četiri odlične sezone u Italiji. Objasnio sam mu što očekujem od njega i bez pogovora i ikakvih benefita stavio se na raspolaganje. Vidim u njemu i produženu ruku na terenu, a ni njegova obrana nikad nije bila upitna.

Opatija: Košarkaška utakmica Hrvatska - Irska | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon Istanbula prošle godine, gdje smo i izborili ovu priliku za Pariz, Sesar je vjerojatno malo drugačije zamišljao ovaj popis, koji, tko zna koji put, ne nudi isključivo sve najbolje što Hrvatska ima, nego sve najbolje koji imaju želju igrati za reprezentaciju. MVP ABA lige i prvenstva Hrvatske, Luka Božić, nedolazak na zadnje okupljanje u veljači opravdao je operacijom umnjaka, a ovaj?

- Bio je u mojim planovima, kao i kapetan Zadra Ivan Ramljak, ali obojica su rekla da su fizički premorena i iscrpljena nakon sezone i da ne mogu dati 100 posto.

Split: Četvrta utakmica finala PH između košarkaša Splita i Zadra | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U najužim su planovima bili Luka Šamanić i Karlo Matković. Prvi je iskoristio priliku u završnici sezone u Utah Jazzu podebljavši kredite za novi NBA ugovor, drugi se tomu nada...

- Razgovarao sam s njima. Matković se odlučio za Ljetnu ligu na kojoj će se pokušati izboriti za NBA ugovor, a Šamanić je rekao da se treba posvetiti napretku kroz individualne treninge.

NBA: Houston Rockets at Utah Jazz | Foto: Rob Gray/REUTERS

Dok taj dvojac nije ni ranije bio dio Sesarove reprezentacije, a Šamanić ni kod bivših izbornika, mjesto je uvijek imao Roko Prkačin. Međutim, iako je ostao bez kluba, Prkačin je odlučio da mu reprezentacija nije dovoljno kvalitetan izlog i mjesto za napredak...

- Imao je dvije loše sezone, bez prave minutaže te se i on odlučio posvetiti individualnim treninzima tijekom ljeta. Rekao sam već, tko se ne osjeća sposobnim dati se za reprezentaciju, ovako je najpoštenije. Meni je važno da zadržimo ponašanje i hijerarhiju koju smo uspostavili i da na kraju svakog okupljanja igrači jedva čekaju novo.

Na ovome je opet trebao biti Bojan Bogdanović...

- Bio sam u kontaktu s njim, bio je u planovima, ali dogodila mu se ta ozljeda. Nema smisla sada govoriti što bi bilo kad bilo...

Hrvatska će, dakle, kada se zbroje svi otkazi, po Pariz s gotovo istim ljudima koji su u Istanbulu i izborili ovu šansu.

- Hezonja, Zubac, Šarić i Smith su, zna se, naši nositelji, ali treba nam i Kapustina i Filipovićeva lucidnost, Drežnjakovi i Krušlinovi šutevi i obrana, Nakićev skok. Imat ćemo pripremne utakmice protiv Poljske i Brazila, u kojima ćemo puno isprobavati, ali ne i sve otkrivati.

Zagreb: Hrvatski košarkaši odradili trening uoči odlaska na Olimpijski pretkvalifikacijski turnir | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Šarić i Zubac zadnje su utakmice odigrali još u travnju, Šarić pritom ispituje i NBA tržište za nastavak karijere. Hezonja u Španjolskoj s Real Madridom tek počinje finale, protiv iznenađenja sezone Murcije, a i njegova bi se adresa sljedeće sezone mogla promijeniti.

- Šarić u Šibeniku trenira cijelo vrijeme. Ne želim ga dodatno opterećivati jer i sam zna što ga očekuje. Hezonja je specifičan, on je stalno u dvorani, obožava košarku i ne vidim problem što će doći u reprezentaciju bez odmora. Igra na vrhunskoj razini i očekivao sam da će on i Real osvojiti Euroligu. Vjerojatno će nakon finala u Španjolskoj imati i dan-dva proslave, ali, kažem, ne bojim se za njega, on opet uživa u reprezentaciji.

S druge strane, Slovenci u njoj očekuju Luku Dončića, koji bi joj se, protegne li se NBA finale do sedme utakmice 23. lipnja, mogao priključiti tek nekoliko dana prije prve utakmice u Ateni. Sa Slovenijom i Novim Zelandom igramo u skupini.

- Pročitao sam njegovu izjavu da će doći ako mu koljeno bude u redu. Mislim da će doći, pitanje je samo fizičke i psihičke premorenosti. Nije sporno da će i bez puno treninga on preuzeti momčad na sebe. Mi već skautiramo sve protivnike i moramo pronaći barem dvije opcije s kojim ćemo Dončiću otežati. I Antetokounmpu, susretnemo li se s Grčkom, a on gori od želje, pogotovo na domaćem terenu.