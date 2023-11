Sesar o povratku Bogdanovića i Luki Božiću: Giannis i Dončić? I mi imamo superstarove!

Josip Sesar pratio je ždrijeb olimpijskih kvalifikacija na mobitelu, čekajući sina na treningu. I, makar je dojam da Hrvatska nije mogla dobiti težz stazu na putu do Pariza početkom srpnja, preko Dončićeve Slovenije i Giannisove Grčke usred Atene, izbornikov je...

- Da je moglo možda i teže, a moglo je i lakše. Skupina je i jaka i atraktivna. Dončić i Antetokounmpo su dva superstara, ali imamo ih i mi. Jedan igrač ne može napraviti sve. Važna je momčadska kemija koju smo mi imali u Istanbulu i nadam se da ćemo je imati opet.

Neće nitko podcijeniti ni Novi Zeland, koji je u podskupini s Hrvatskom i Slovenijom, te Dominikansku Republiku s Townsom, no za kartu za Pariz, dojam je, u prvom redu stoje Grci i Slovenci, dok iz drugog napadaju Hrvati i Dominikanci. I, vratimo li se na kolovoz i sliku Hrvatske u Istanbulu, a izvjesno još i pojačane za iduće ljeto, bit će tu solidnih šansi i za nas...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/ ilustracija

- Pokušavam ostati hladan i ne ići ni u euforiju ni depresiju. Ljetos smo krenuli od nule, takoreći, stvarati reprezentaciju, iz podruma. Opet igramo protiv vrhunskih reprezentacija i jedan smo cilj ostvarili. Međutim, šesti je mjesec daleko, ovisit će mnogo o zdravstvenom kartonu. Zasad su svi u dobrom stanju i formi. Prije tog turnira imamo kvalifikacije za Eurobasket u veljači protiv Francuske i Cipra i sigurno ćemo raditi i na pronalasku protivnika u pripremama za Atenu koji koncepcijom odgovaraju Novom Zelandu i Sloveniji. U stalnom sam kontaktu s igračima, i oni imaju grupu u kojoj komuniciraju i nadam se da ćemo to održati u narednom razdoblju.

Jeste li u kontaktu s Bojanom Bogdanovićem?

- Razgovarali smo prije nego što je otišao u SAD, još je uvijek u procesu oporavka. I, budući da smo pričali, znači da ima želju igrati. Opet kažem, dajbože zdravlja, a onda ćemo nakon sezone opet sjesti i razgovarati. Ako netko bude osjećao zamor, psihički i fizički, i da ne može dati sve od sebe, onda ćemo to iskomunicirati. Kontaktirat ću sve igrače krajem sezone opet i onda ćemo znati više.

Sesarov Dinamo u nedjelju je u Draženovom domu ugostio Zadar s Lukom Božićem, koji se ne "gasi" i skoro je svaku utakmicu blizu triple-doublea... Prije desetak dana, štoviše, postao je tek treći u ABA ligi s triple-doubleom. Je li Božić u vašim skicama?

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImage/PIXSEL

- Mi smo razgovarali još prije mjesec dana. Igra sjajno i kad budem sastavljao popis za veljaču i ako se složimo, neće biti nikakvih problema. Kod mene ne postoji ljutnja ako netko nije bio na zadnjem popisu, sve su to pametni momci. Kažem, još je rano.

Uz Božića, preko bare opet impresionira Dario Šarić. Je li Josip Sesar očekivao da će se kapetan reprezentacije tako brzo i tako dobro uklopiti među Warriorse?

- Ako ćemo pogledati njegovu karijeru, on je uvijek volio igrati s loptom, ali tako da je ne gnjavi. Ima situacijsku inteligenciju, može prebacivati loptu brzo s jedne strane na drugu, brzo donositi odluke. Kada je na poziciji petice, onda je on netko tko spaja. I trener Kerr ga je pohvalio i već je pokupio simpatije, a ovo je vrlo bitno i za novi ugovor. Dario je kapetan reprezentacije i on je vođa uz Zupcu, Smitha, Hezonju. I oni su također u odličnoj formi, iako Smith možda nema veliku minutažu, ali je u zadnjoj utakmici dobio 20 minuta. Goran Filipović jako je dobar u Poljskoj, Badžim u Španjolskoj, pa Kapusta, obra Drežnjaka, Ante Žižić. Malo su u zaostatku Matković koji se bori s ozljedama, Toni Nakić se tek treba vratiti, Danko Branković u Bayernu ne igra puno u Euroligi. Pokušavam sve pratiti, sportski direktor Jasmin Repeša također.