Sesar: Za Božića sam pripremio dvije-tri akcije, a sad, je li sve ovo ispalo malo nespretno...

Josip Sesar u utorak je dočekao i Marija Hezonju, i zadnjeg igrača koji je imao želju priključiti se reprezentaciji za početak kvalifikacija za Eurobasket 2025. godine protiv Francuske u petak u Brestu, odnosno u ponedjeljak u Rijeci s Ciprom.

- Obnovili smo znanje iz prošlog ljeta s taktičkim postavkama. Nije igračima izašlo iz glave iako imamo tri-četiri nova koji se još moraju uklopiti, ali ostali im u tome pomažu - uvodno će izbornik.

Hrvatska će, ali i ostale reprezentacije, konačno na raspolaganju, u ovom terminu, imati i euroligaške igrače. Uz Hezonju, u momčadi su sada Smith i Branković. Sa skraćenog popisa od 15 imena nedostaju dvojica iz Zadra, kapetan Marko Ramljak i Luka Božić, koji je u ponedjeljak operirao umnjak. Ranije je Sesaru otkazao četvrti euroligaš Ante Žižić, koji je trebao biti startni centar, ali nakon odlaska iz Efesa u Virtus, odlučio se posvetiti klupskoj prilagodbi...

- Ne treba se raditi nikakav slučaj. Ramljak je imao ozljedu skočnog zgloba i u zadnjem je razgovoru rekao da još nije 100 posto spreman. S obzirom da igramo protiv atletski moćnih Francuza, zajedno smo zaključili da preskoči ovo. A Luka Božić, možemo razgovarati je li ispalo nespretno, ali čovjek je imao problem i tražio je najbolji trenutak da ga riješi. Ispalo je da je to ovaj. Javili su nam u ponedjeljak navečer e-mailom iz Zadra da je na poštedi tjedan dana, pod antibioticima. Spremio sam dvije-tri napadačke akcije za njega, no za dalje ćemo biti u kontaktu jer nemamo se prava odreći nijednog igrača, pogotovo MVP-ja ABA lige.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Većina igrača u dobrom je ritmu, osim Jaleena Smitha koji ga nije pronašao ni nakon odlaska iz Virtusa u Partizan.

- Nedostaje mu igre. Rekao mi je da samo želi igrati. Povratkom Avramovića u Partizanu izgubio je poziciju, ali neka se bori. On može sve braniti, u napadu kreirati iako mu to nije primarno. Svakako da bi nam dobro došlo 10-15 njegovih koševa po utakmici.

Francuzi su među reprezentacijama koje su najviše profitirale dogovorom Fibe i Eurolige da na tjedan dana stane euroligaška košarka i igrači budu na dispoziciji reprezentacijama.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Imaju 10 euroligaša i dva iz Eurokupa. Moramo imati A, B i C plan, pronalaziti njihove najlošije igrače u obrani i napadati ih. Naravno da smo oslabljeni pod košem gdje su Lessort, Poirier i Yabusele napunjeni znanjem, fizičkom kvalitetom i masom i da ćemo tu imati problema. No i njihovi bekovi su agresivni i dobrog šuterskog ranga. Imaju mogućnost za više načina igre. Nisu izgledali prošle godine dobro, nekako su djelovali raspušteno. S te strane možda je to naša prednost, ali bitno je da ne gubimo glavu u trenucima kada budu propadanja. Imamo i mi adute.

Koliko je izborniku lakše kada više nema stopiranja igrača, osim onih iz NBA lige?

- Lakše je, naravno. Iako, ja sam otvoren prema igračima i komunicirao sam s njima, što očekujem. Nikome ne obećavam ni minutu ni 30. Imamo još petoricu iz NBA lige koji mogu biti tu.