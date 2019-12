Šest je godina prošlo, a oko Schumija i dalje vlada tišina... Michael Schumacher 29. prosinca 2013. godine, na današnji dan prije točno šest godina, nastradao je na skijanju u francuskim Alpama. Bio je u komi, a do danas se ne zna u kakvom je točno stanju

Michael Schumacher (49), na današnji je dan, 29. prosinca 2013. godine, prije točno šest godina, nastradao na skijanju u francuskim Alpama. Michael, inače iskusan skijaš, odlutao je sa staze, pao i udario glavom u stijenu. Kaciga mu je spasila život, ali svejedno je bio teško ozlijeđen. Dvaput su ga operirali i stavili u umjetnu komu. Obitelj čuva informacije o njegovom stanju o kojem se, šest godina nakon nesreće, zna malo ili gotovo ništa.

Tog 29. prosinca 2013. godine, Michael Schumacher bio je na skijanju u francuskim Alpama. Legendarni vozač Formule 1 pao je izvan obilježene staze. Vijest da se Schumacher ozlijedio na skijanju prostrujila je internetom, prve informacije bile su da se radi o lakšoj ozljedi, ali to je, nažalost, bila pogrešna informacija.

Foto: Oliver Multhaup/DPA/PIXSELL

Ubrzo je Schumijeva nesreća postala glavna vijest u svim medijima, a njegovi navijači sa strepnjom su čekali svaku novu informaciju.

One nisu bile dobre. Iz sveučilišne bolnice u Grenobleu potvrdili su kako se Schumacher nalazi u komi, da ima izljev krvi u mozak i da je kritično. Jurio je u bolidu 250 kilometara na sat kroz zavoje, a sad se borio za život nakon što je pao možda s pola metra visine.

Michael je u francuskim Alpama, gdje u vlasništvu ima kolibu u planinama, bio na odmoru, a čim se pročula vijest da je u teškom stanju, odmah je u bolnicu u Grenobleu dojurio jedan od najboljih francuskih neurokirurga, Gerard Saillant, dobar Schumijev prijatelj koji ga je operirao i 1999. godine nakon nesreće na utrci u Silverstoneu.

U danima nakon nesreće zapravo smo dobili i jedine službene informacije o Schumacherovom stanju, one su dolazile iz bolnice, nakon dvije komplicirane operacije u kojima su liječnici spašavali njegov život.

- Trauma glave vrlo je ozbiljna. Ne možemo biti sigurni što će biti s njim. Situacija je kritična i ekstremno ozbiljna - rekli su tada liječnici. Francuski neurokirurg Camille Blondeau rekao je kako u slučaju Michaela Schumachera postoje tri scenarija:

- prvi da se probudi iz kome bez ozbiljnijih posljedica

- drugi da se probudi iz kome uz neurološke i fizičke smetnje

- treći da se nikad više ne probudi

Foto: EMMANUEL FOUDROT/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Da nije imao kacigu, umro bi

Obzirom na težinu Michaelove ozljede, stručnjaci su rekli kako bi Nijemac gotovo sigurno umro na mjestu da nije nosio kacigu. Ona mu je spasila život.

U karijeri je Schumacher imao nekoliko velikih nesreća u Formuli 1.

U Silverstoneu se na Velikoj nagradi Velike Britanije 1999. godine sa 107 kilometara na sat zabio u zid. Zadobio je dvostruki prijelom desne noge uz obilno krvarenje.

Ipak, uspio se uspješno oporaviti te se vratio na stazu i u sljedećih nekoliko sezone ispisao povijest Formule 1.

Novu veliku nesreću Michael je doživio 2009. godine kada je pao s motora i ozlijedio vratne kralješke. Iako je prilikom pada glavom udario u stazu, kaciga ga je spasila, pa je iz bolnice otpušten vrlo brzo.

Foto: Oliver Multhaup/DPA/PIXSELL

40 do 45 posto šanse

Schumacherovo stanje bilo je jako teško.

Obitelj je molila za privatnost, a do Schumachera su neki pokušavali doći na sve načine.

Tako se jedan čovjek preobukao u svećenika kako bi došao do njegove sobe, ali uhvatili su ga i izbacili iz bolnice.

Stigao je i Michaelov rođendan, a s njim i navijači ispred bolnice. Stigli su sa zastavama Ferrarija podržati Michaela. Nakon dvije operacije na mozgu Schumijevo stanje i dalje je bilo kritično, ali stabilno.

Jean-Francois Payen bio je šef bolnice u Grenobleu gdje je Schumacher ležao u komi. Tada je rekao kako pacijenti s ovako teškim ozljedama glave imaju 40 do 45 posto šanse da se oporave.

- To je samo statistika, a ja se statistikom ne bavim. Moj je posao brinuti se o pacijentima. Nastavljamo se boriti - rekao je Payen.

Kako su vijesti o Schumijevom stanju počele sve rjeđe izlaziti u javnost, počele su se pojavljivati raznorazne informacije, neslužbene i najčešće pogrešne koje je Michaelova obitelj morala demantirati.

- Podržite nas u zajedničkoj borbi s Michaelom. Važno nam je da pustite liječnike da rade u miru. Molim vas, vjerujte njihovim priopćenjima i ostavite liječnike i našu obitelj na miru - rekla je tada Corinna Schumacher, Michaelova supruga.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Kamera na kacigi snimila pad

Dok je Michael ležao u komi, francuski istražitelji otvorili su istragu o tome kako je nastradao.

- Pregledali smo snimku Michaelove nesreće i ona nam je pomogla u rekonstrukciji nesreće. Snimka je očuvana i sve se odlično vidi. Michael se spustio s 2700 metara do mjesta gdje se staza razdvaja. Pratio je crvenu stazu i izletio. On je iskusan i vrlo dobar skijaš, ali otišao je nekoliko metara izvan obilježenog dijela staze, naletio je na kamen i izgubio ravnotežu. Zahvatio je skijom kamen koji ga je odbacio. Kamen je bio osam metara izvan obilježenog dijela staze, a Schumacher je ležao 9 metara van staze - rekao je vodeći istražitelj, Francuz Patrick Quincy.

- Michael je bio vrlo dobar skijaš. Ne možemo točno odrediti koliko je brzo išao, ali to je bila brzina vrlo dobrog skijaša na vrlo teškom terenu. Pokušavao je skrenuti kako bi smanjio brzinu. Brzina zapravo nije ni bitna u konstrukciji njegove nesreće, ali nije skijao prebrzo. Snimka s kamere Schumacherove kacige pripada obitelji. Nismo je imali razloga zatražiti ranije. Odlično surađujemo s obitelji i molimo vas da poštujete njihovu privatnost - dodali su istražitelji.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Bude ga iz kome

Nakon dva mjeseca u komi, pojavile su se informacije da Michaela bude.

- Proces buđenja Michaela Schumachera traje i dalje. Ne znamo koliko će to trajati, moglo bi dosta dugo - kazala je Sabine Kehn, Schumacherova glasnogovornica i to je bila jedna od rijetkih službenih informacija o Schumacherovom stanju.

Nakon toga njemački Bild objavio je kako je Michael izgubio 20 kilograma i da ima samo 55 kilograma.

- Pripremite se za najgore - rekao je nekadašnji šef liječnika Formule 1, Gary Hartstein, koji je dodao kako su male šanse da će se Michael Schumacher ikad oporaviti.

Tada je Schumi bio tri mjeseca u komi.

Gary Hartstein smatra kako su pogriješili na početku hospitalizacije Michaela Schumachera.

Legendarnog vozača Formule 1 prvo su prebacili u lokalnu bolnicu u francuskim Alpama da bi kasnije Michael bio prebačen u bolnicu u Grenobleu u kojoj leži i danas.

- Ne možete pacijenta za kojeg sumnjate da ima teške ozljede glave prevesti u bolnicu koja nema odjel za takve ozljede - rekao je Hartstein i dodao kako bi se sati koje je Michael proveo u pogrešnoj bolnici mogli pokazati kao ključnima.

Foto: Sutton Motorsport/Press Association/PIXSELL

Provalili u bolnicu i ukrali nalaze

Nakon više od tri mjeseca kome Michael Schumacher napokon je pokazao napredak.

Menadžerica legendarnog vozača Formule 1 potvrdila je odlične vijesti.

- Michael je pokazao znakove da je svjestan svega oko sebe te se polako budi. Michael je napravio pomake na svojem putu. Njegovi najbliži i liječnički tim u bolnici u Grenobleu uz Michaela je od početka njegove teške borbe. Od početka vjerujemo u napredak, a sada smo posebno optimistični - rekla je Sabine Kehm.

Bila je to vijest koja je oduševila sve, vijest koja se čekala mjesecima.

U isto vrijeme, sveučilišna bolnica u Grenobleu morala je angažirati dodatne zaštitare jer je sve više ljudi pokušavalo doći do Schumachera. Neki od njih htjeli su zaraditi na tuđoj nesreći, fotografirati Michaela i prodati fotografije.

Nedugo nakon objave Schumijeve menadžerice, zaštitari su zaustavili dvojicu provalnika u bolnicu. No pojavio se novi problem jer dokumenti za koje je tvrdio da su liječnički nalazi legende Formule 1 Michaela Schumachera, nepoznati počinitelj na internetu je ponudio na prodaju. Da su nestali nalazi, potvrdila je i Schumacherova glasnogovornica.

- Već nekoliko dana ukradene podatke i dokumente netko javno nudi na prodaju. Ponuditelj tvrdi kako je riječ o nalazima Michaela Schumachera, ali to ne možemo sa sigurnošću tvrditi. No, sigurno je da dokumentacije nema te da je ukradena. Krađu smo prijavili. Ističemo da je objavljivanje takvih dokumenata strogo zabranjeno te da je njihov sadržaj privatan i povjerljiv - izjavila je Schumijeva glasnogovornica.

Foto: /DPA/PIXSELL

Prebacili ga na kućnu njegu

U lipnju 2014. godine, nakon pet mjeseci kome, Michael Schumacher se probudio. Tu vijest prenio je ugledni Reuters koji je kao izvor naveo Schumacherovu obitelj koja je u priopćenju istaknula kako će Michael nastaviti oporavak u centru za rehabilitaciju.

Zahvalili su svim njegovim fanovima koji su mu slali poruke potpore te su zahvalili medicinskom osoblju koje se brinulo za njega.

Nakon mjeseci provedenih u umjetnoj komi, Schumacher je prebačen na kućnu njegu. Početkom 2015. godine, nije se znalo u kakvom je stanju, vegetira li ili je na trenutke svjestan.

No jedno je bilo sigurno, gomilali su se troškovi liječenja.

Iako je u karijeri zaradio pravo bogatstvo, Michaelova supruga Corinna Schumacher prodala je privatni avion za 34,4 milijuna eura kao i luksuzno imanje za odmor u Trysilu sjeverno od Osla u Norveškoj.

Schumacheri su to imanje imali u posjedu 20 godina, a Corinna ga je prodala za 2,8 milijuna eura. Troškovi liječenja dosad su se popeli na 14 milijuna eura. Corinna je većinu novca od prodaje imovine uložila u prenamjenu doma u Švicarskoj u kojem se Michael liječio.

O njemu je brinuo tim od 15 liječnika na čelu s profesorom Jean-Francoisom Payenom, koji ga je operirao.

Foto: Juergen Tap/DPA/PIXSELL

Obitelj tuži zbog lažnih informacija

Pred kraj 2015. godine, nitko nije znao u kakvom je stanju Michael Schumacher.

Bio je na kućnoj njezi, ali obitelj je informacije o njegovom stanju strogo čuvala. Javili bi se samo u slučajevima demantija.

Kao kad se pojavila vijest da Michael može hodati.

- Na žalost, moramo vas obavijestiti da vijesti kako Michael ponovno hoda nisu istinite. S obzirom na težinu njegova stanja i činjenicu da je Michaelu privatnost u ovom trenutku najvažnija, ova nagađanja su strašno neodgovorna. Na žalost daju i lažnu nadu svima koji su povezani s njim u ovom teškom trenutku - rekla je tada Michaelova glasnogovornica.

Prve službene informacije otkrivene - na suđenju

Pred kraj 2016. godine Schumacherova obitelj tužila je magazin Bunte za širenje neistine jer je njemački tjednik objavio da je Schumi vrlo mršav, no da može hodati uz pomoć fizioterapeuta te da može podignuti ruku.

A Schumacherovi odvjetnici na suđenju su otkrili da je istina bitno drukčija, odnosno da Schumacher ne može niti hodati, niti stajati, čak ni uz pomoć fizioterapeuta.

- Ne želimo da se piše o čudesnom ozdravljenju te da su ljudima pruža lažna nada - rekla je Schumijeva obitelj.

Za potrebe Schumacherova liječenja obitelj je sagradila i posebnu liječničku jedinicu, a o oporavku sedmerostrukog prvaka u Formuli 1 svakodnevno se brinulo 15 vrhunskih stručnjaka, koji tjedno koštaju više od milijun kuna.

Foto: Lafabregue Romain/ABACA/PIXSELL

Snimio Schumija prikovanog za krevet i tražio milijun eura

Samo nekoliko dana uoči trogodišnje obljetnice Schumijeve nesreće, netko je snimio Michaela Schumachera prikovanog za krevet.

Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je istragu, a incident je potvrdila i Schumijeva glasnogovornica.

Besramnik je za fotografije na kojima je navodno Michael Schumacher snimljen izbliza, tražio od medijskih kuća milijune eura, ali nitko nije htio kupiti niti objaviti fotografije.

Jean Todt (72) jedan je od rijetkih koji ima pristup Michaelu Schumacheru, a nije član uže ni šire obitelji.

Francuz je Schumijev bivši šef u Ferrariju i nekadašnji prvi čovjek Međunarodne automobilističke federacije.

Redovito posjećuje Michaela, a kad su ga 2018. godine pitali je li Michael bolje, dao je odgovor koji nije baš bio utješan.

- Vrijeme je da pustimo Michael da živi u miru...

Ne sele ga na Mallorcu

U kolovozu 2018. godine pojavila se vijest da Michaela Schumachera sele na Mallorcu, na imanje koje je za 30 milijuna eura kupila Michaelova supruga.

Radi se o bivšem imanju predsjednika Reala Florentina Pereza

- Istina je, mogu službeno potvrditi da će Michael Schumacher doći u naše mjesto. Sve je spremno za njegov doček, rekla je Katia Rouarch, načelnica općine Andratx na jugozapadu Mallorce.

No ubrzo je stigao novi demantij.

- Nije istina da Michaela selimo u Španjolsku - rekla je obitelj.

Tata bi bio ponosan

Mick Schumacher, sin sedmerostrukog svjetskog prvaka u formuli 1 Michaela Schumachera, krenuo je stopama svog slavnog oca. Schumacher junior postao je novi europski prvak u formuli 3 osiguravši naslov prvaka utrku prije kraja pretprošle sezone.

S osvojenim naslovom u formuli 3, Mick Schumacher je osigurao posebnu superlicencu Međunarodne automobilističke federacije (FIA) koja će mu olakšati ulazak u Formulu 1, što je njegov krajnji cilj.

- Otac me svojevremeno pitao želim li se ovim sportom baviti profesionalno, ili onako, iz hobija. Naravno da sam mu rekao da se time želim baviti profesionalno. Uvijek sam želio da me uspoređuju s najboljima, a moj otac je najbolji. On je moj idol i presretan sam što me uspoređuju upravo s njim - rekao je Schumijev sin Mick.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Liječenje matičnim stanicama, napredak se vidi?

Ugledni Le Parisien u rujnu ove godine je napisao kako je Michael Schumacher helikopterom stigao u parišku bolnicu na tretman matičnim stanicama.

Nijemca su vozilom Hitne pomoći ženevskih registracija dovezli na odjel stalnog praćenja kardiovaskularne kirurgije. Nosila na kojima su ga unijeli u zgradu bila su prekrivena prekrivačem tamnoplave boje koji je potpuno prekrio njegovo lice i tijelo.

Schumachera je pratilo jako osiguranje od desetak osoba, među kojima su neki nosili bubice u uhu za komunikaciju. Pazili su na to da maknu sve znatiželjnike maknu dovoljno daleko od centra zbivanja.

A njemački Bild otkriva da to nije prvi put da je šampion Formule 1 došao na tretman u tu parišku kliniku. Prije toga je najmanje dvaput dolazio, svaki put helikopterom. Uz to, svaki put je bio prijavljen pod lažnim imenom.

- Da, zadužena sam za Schumachera, a budite sigurni kako se on nalazi pri svijesti - rekla je za Le Parisien neimenovana medicinska sestra.

Navodno ga je liječio profesor Philippe Menasche (69), kardio kirurg, koji je specijalizirao liječenje matičnim stanicama i 2014. bio je prvi kirurg u svijetu koji je presadio tuđe matične stanice u srce pacijenta.

Ipak, Menasche je tu situaciju opovrgnuo:

- Nisam čarobnjak i ne izvodim nikakva čuda. Moj tim i ja ne eksperimentiramo. Taj termin koji se spominje mi uopće ne koristimo i on se kosi s onime što medicina za nas jest - rekao je Menasche u intervjuu La Repubblici.

- Nakon medijskih napisa naš je odjel pao u prvi plan. Dogodila se eksplozija pozornosti, ali situacija se već normalizirala. Svi su me dolazili tražiti, ali ja ne radim nikakve eksperimente. Što se tiče matičnih stanica još uvijek znamo jako malo, iako je medicina u posljednjih 20 godina dosta napredovala - dodao je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U rujnu je za 24sata rekao ugledni hrvatski neurokirurg prof.dr.sc. Darko Chudy rekao kako je imao kontakta sa Schumacherovom glasnogovornicom oko njegovog liječenja te da su Schumacheru šanse minimalne ako je šest godina u vegetativnom stanju, no s obzirom na nepoznato stanje, teško je procijeniti.

- Nije bilo izravnog kontakta s obitelji, ali čuo sam se sa Schumacherovom glasnogovornicom. Čuli su za moj rad, nije to neka tajna, te metode predstavljene su prije par godina, bili smo i u New Yorku, za njih zna cijeli svijet - počeo je Chudy pa dodao:

- Nisam na kraju otišao pogledati Schumachera, ne znam u kakvom je stanju. Sve što sam čuo, čuo sam iz medija. Zbilja ne želim nagađati, znam samo da su se oni odlučili za neku drugu opciju.

A ima li Schumacheru spasa?

- Ponavljam još jednom, ne želim nagađati jer ne znam u kakvom je stanju. Recimo samo da su šanse za oporavak nakon šest godina vegetativnog stanja minimalne. Trebalo se nešto napraviti unutar godinu dana nakon nesreće, a ovako... Teško - kaže priznati neurokirurg.

Chudyjevi čipovi zapravo su stimulatori koji, laički rečeno, mogu probuditi mozak. Na njihovoj primjerni dosta se radilo u Japanu, nekakvo iskustvo imaju i Francuzi, a puno takvih operacija čak i u inozemstvu radi upravo Chudy. Takve operacije zahtijevaju iznimnu koncentraciju i preciznost.

Naravno, većini pacijenata neke posljedice ipak ostanu, ali bude i poboljšanja. Nakon nekog vremena, pacijentima se stimulator izvadi iz glave.

'Njegova žena mi ne dopušta da ga vidim'

Bivši Schumacherov menadžer Willi Weber u dokumentarnom filmu njemačkog RTL-a "Priča o Michaelu Schumacheru" povodom 25. godišnjice osvajanja prvog naslova svjetskog prvaka otvoreno govori o situaciji sa sedmerostrukim svjetskim prvakom u Formuli 1.

- Znam da je Michael u teškom stanju, ali ne znam koliko je napredovao. Volio bih vidjeti kako mu je, stisnuti ruku i uštipnuti za lice - rekao je Weber i dodao:

- Nažalost, Corinna mi to ne dopušta. Vjerojatno se boji da ću odmah vidjeti što se događa i obznaniti istinu javnosti.

Foto: Jens B/DPA/PIXSELL

Vjeruje u pozitivan ishod Schumacherove borbe s teškim zdravstvenim stanjem.

- Čvrsto vjerujem u Michaelov oporavak jer znam da je borac. Ako postoji ikakva šansa, iskoristit će je. To ne može biti kraj. Molim se za njega i uvjeren sam da ćemo ga ponovno vidjeti - zaključio je bivši Schumijev menadžer.

'Više ne možemo komunicirati'

Jedini koji koliko toliko obavijesti ljude o legendarnom Nijemcu je bivši šef Ferrarija Jean Todt koji je jedan od rijetkih koji ima pravo posjećivati Schumachera.

- Naravno da naše prijateljstvo neće više biti isto kao nekada. Ne možemo više komunicirati kao prije - rekao je Todt. No ta informacija i dalje ne otkriva u kakvom je zapravo stanju Nijemac. Ali Todt je priznao da se o Michaelu brinu jako dobro i da mu ništa ne ne dostaje.

- O Michaelu se brinu jako dobro. Živi s obitelji u kući između Ženeve i Laussanea i dalje se bori, kao i njegovi bližnji. Mislim da mu moje posjete pomažu zbog pozitivnih misli - rekao je Francuz.

Oglasila se i Corinna

- On je u najboljim rukama i radimo sve sto možemo kako bismo mu pomogli - rekla je njegova žena u studenom 2019. godine, a isti je mjesec dala i pomalo zagonetnu poruku iz koje se da naslutiti kako stvari ipak idu nabolje.

Schumijeva supruga Corinna iznenađujuće se oglasila porukom na jednoj od društvenih mreža u grupi kojih je, pod hashtagom #KeepFightingMichael, sve više što se šesta godišnjica više bliži::

- Velike stvari počinju malim koracima. Male komadići mogu stvoriti veliki mozaik.

Inače, 'KeepFighting' je i ime obiteljske zaklade Schumacherovih koja pomaže medicinska istraživanja vezana uz mozak i leđnu moždinu.

Kronologija Schumijeve nesreće: