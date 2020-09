Šesta hrvatska liga: Opsovao sucu majku pa ga potom udario šakom! Ljudi, ovo je teški cirkus

U šestom rangu hrvatskog nogometa, u 4. kolu 2. županijske lige Varaždinske županije, prekinut je lokalni derbi između Podravca Kitro i Mladosti iz Sigetca jer je nokautiran sudac

<p>Do 37. minute sve je izgledalo idealno. Derbi, navijanje, dobra igra.... A onda kaos. Igrala se ranije spomenuta 37. minuta, a Podravac je, ako vas zanima, vodio 1-0.</p><p>Glavni sudac <strong>Denis Buden</strong> dosudio je slobodni udarac za Sigećane između kaznenog prostora domaće momčadi i uzdužne crte terena. Slobodnjak, kao svaki drugi. Ili možda nije? </p><p>- U tom trenutku sucu se na korektan način obratio trener Podravca Kitro s pitanjem zašto su u dosadašnjem tijeku utakmice opomenuta dva njegova igrača, a ni jedan gostujući igrač, iako je po njegovom mišljenju bilo razloga za to - stoji u zapisniku.</p><p>Prevedeno, pitao je suca zašto gosti nemaju niti jedan žuti karton. Odnosno, sugerirao mu da za spomenuti prekršaj treba dodijeliti žuti karton. </p><p>Pritom se u raspravu uključio pričuvni igrač Podravca <strong>Mario Vuković</strong> i glavni sudac krenuo mi je dati opomenu. Zatražio je od njega da skine markirnu majicu kako bi ga mogao identificirati.</p><p>No, Vuković to nije htio učiniti pa je sudac krenuo bliže prema klupi za pričuvne igrače, istovremeno tražeći od igrača da skine markirnu majicu i pokaže broj na dresu.</p><p>Igrač je uporno odbijao, pa je sudac napravio još jedan korak prema klupi i pritom ušao u područje tehničkog prostora. To je dodatno razljutilo trenera domaće momčadi koji mu je sugerirao da se nije dužan ustati.</p><p>On je ipak ustao s klupe te se krenuo svađati s sucem uz pljuvanje na zemlju te psovke okrenuo leđima prema sucu te rekao : "Evo ti gledaj, je... ti mater".</p><p>Sudac Buden ga je isključio, a pričuvni igrač Podravca krenuo je prema njemu, silovito ga odgurnuo rukama, a odmah potom i udario otvorenim dlanom u predjelu jagodične kosti lica, neposredno ispod oka.</p><p>- Udri - vikali su razjareni domaći gledatelji. </p><p>Srećpm, suigrači i trener odmah su reagirali i spriječili suigrača da ne nastavi s neprihvatljivim i nesportskim ponašanjem, a sudac je ne osjećajući se sposobnim da nastavi utakmicu odlučio istu trajno prekinuti.</p><p>- Gotovo je - rekao je vidno potreseni i uzdrmani sudac.</p><p>- Ljudi, ovo je teški cirkus - doviknuo je netko od domaćih gledatelja. </p><p>Suci utakmice, delegat i svi igrači s terena su ispraćeni uz pomoć redateljske službe.</p><p>Nakon incidenta oglasili su se na Facebook stranicama Nogometnog kluba Podravac Kitro, reagirao je administrator iste stranice.</p><p>- Umjesto da zadržimo i damo prilike našim mladim igračima, klub je registrirao veterane koji su mogli i trebali igrati veteransku igru. Kao posljedica jedne nerazumne politike bez pogleda u budućnost, Podravac se suočio s prekidom utakmice protiv Mladosti iz Sigetca u trenutku kada je momčad igrala solidno i vodila prekrasnim pogotkom Filipa Vađunca. Naš igrač koji je uzrokovao prekid će sasvim sigurno biti kažnjen, a klub je višekratno oštećen, počevši od gubitka bodova pa sve do financijskog gubitka (plaćanje kazne, a nismo čak ni naplatili ulaznice za utakmicu). Osim toga pokvarili smo imidž kluba koji su stvarale generacije nogometaša noseći plavo-bijeli dres Podravca – stoji na Facebook stranicama kluba.</p><p><em>Naslovna fotografija: ilustracija</em></p>