'Šetač' Pogba: Paul se šeće po terenu najviše u Premiershipu

Sedam poraza u devet utakmica - to bi za bilo koji klub bio težak udarac, a kamoli za najtrofejniji engleski klub Manchester United, koji bi u sezoni bez trofeja vrlo lako mogao ostati i bez Lige prvaka iduće sezone.

Prva zvijezda "crvenih vragova" Paul Pogba (26) pod posebnim je povećalom, što i ne čudi s obzirom na to da je plaćen 105 milijuna eura, a godišnje zarađuje oko 17 milijuna. Igrači su ga izabrali u najbolju postavu premijerligaške sezone, ali jedan mu podatak definitivno ne ide u korist.

Prema podacima Sky Sportsa, Pogba je igrač s najvećim udjelom hoda tijekom utakmice od svih središnjih veznjaka (ukupno ih je 78), čak 64 posto (208 km) od 322 kilometra, koliko je prešao ove sezone. Trčkarao je 22 posto vremena, a trčao tek 9,36 posto, od kojih je samo 0,36 bio čisti sprint.

Bez obzira na te podatke, Pogba je definitivno tražena roba u Europi. Španjolski mediji bruje kako će Francuz nastaviti karijeru u Real Madridu i da je to već priopćio suigračima, ali trakavica sigurno neće tako brzo završiti.

- Ne mogu to jamčiti, ali mislim da će ostati ovdje sljedeće sezone. Napravio je fantastične stvari i želimo mu dobro. Vođa je u svlačionici - rekao je menadžer kluba s Old Trafforda Ole Gunnar Solskjær.

Tri su kola do kraja, a United se nalazi na šestom mjestu i sigurno će igrati u Europi iduće sezone, no Liga prvaka bježi mu tri boda. Četvrtu poziciju drži Chelsea, upravo njegov idući protivnik na Old Traffordu (nedjelja, 17:30). Do kraja sezone slijede mu ogledi s otpisanim Huddersfieldom u gostima te Cardiffom kod kuće.