Mnogi stručnjaci su se začudili kada je u siječnju 2020. godine na Barcinu klupu sjeo Quique Setien koji je do tada vodio Betis i Las Palmas. Ni iskusniji ni kvalitetniji treneri od njega nisu se mogli nositi s pritiskom koji nosi Barcelona, a nije uspio ni on.

Otišao je na najsramotniji način koji može doživjeti neki trener, s porazom od 8-2 od Bayerna u četvrtfinalu Lige prvaka u kolovozu prošle godine.

Tektonski poremećaji ovih dana događaju se u Barceloni nakon odlaska Lea Messija u PSG pa je Setien opet vidio priliku za istup u javnosti. Nikako se ne može pomiriti s otkazom u Barci, smatra kako su svi bili protiv njega, pogotovo Messi.

- Nikada nisam vidio takvu svlačionicu, ni u reprezentaciji ni u Atletico Madridu. Bio sam šokiran. Mnogo je stvari koje ne možete kontrolirati, posebno kad se nađete u svlačionici koja nije sretna. Ono što sam zatekao u Barceloni nisam vidio u četrdeset godina svoje karijere u nogometu.

Naravno, nije moglo proći ni bez spominjanja Messija. Upravo je Argentinac jedan od razloga zašto je Setien postao bivši. Messi je bio apsolutni kralj u Barceloni. Odlučivao je o onome što se događa na terenu, ali i o onome što se događa u klupskim prostorijama. Jedan je od ljudi kojeg se sve pitalo, od dovođenja novih igrača pa do angažiranja novih trenera. A kada Leo nije bio zadovoljan, e onda je Barcelona bila u problemu. S tim problemom nije se uspio nositi Setien.

- Dosta puta sam se pitao treba li mi 'desetka' koja riješi dvije utakmice svojim majstorijama, ali ga većinom nigdje nema. Nije trčao, niti se vraćao u obranu i zbog toga bismo često primili gol. Da, Messi je predstavljao ozbiljan problem - kazao je Setien.

Njegov mandat u Barceloni jedna je od najgorih sezona u Barceloni posljednjih desetak godina. Real Madrid im je ispred nosa uzeo titulu u prvenstvu, ispali su od Athletic Bilbaa iz Kupa, a Bayern ih je demolirao u Ligi prvaka.

- Izgubili smo 2:0 na Bernabeuu, možete me kriviti za to, ali nismo iskoristili tri velike prilike, jedan na jedan situacije s golmanom. Vinicius zatim postiže gol uz puno sreće, lopta se odbila od Piqueove noge i prevarila Ter Stegena. Ne znam što sam više mogao učiniti, a na kraju smo izgubili titulu jer su suci Realu poklonili šest penala - pravda se Setien.

S bivšim klubom nije ostao u najboljim odnosima. Tužio je Barcelonu jer smatra kako su mu i dalje dužni.

- Dao sam novoj upravi mjesec dana nakon izbora. Poručio sam im da želim razgovarati s predsjednikom i sutradan me stvarno nazvao potpredsjednik. Rekao sam da sam prije suđenja spreman pregovarati, ali on me pokušao uvjeriti da im oprostim dug. To sam odbio. Predsjednik je bio vrlo pristojan prema meni i nakon svakog razgovora bi mi rekao da će mi sutra dati ponudu. Do danas se ništa nije dogodilo, a prošla su dva mjeseca - kazao je on.

Osam mjeseci na klupi Barce ubilo mu je volju za nogometom. Toliko da je vjerojatno završio svoju trenersku priču.

- Trenutno se više ne vidim kao trener, izgubio sam volju - kazao je Setien koji nije izdržao ogroman pritisak koji donosi klupa Barcelone, a ni dan danas se ne može pomiriti s time. Pa je izgubio volju za svime.

Messija i društvo je s klupe vodio na 25 utakmica, pobijedio je 16 puta, četiri puta remizirao i pet puta izgubio. No, svi ti porazi bili su kobni i ostavili su ga bez trofeja.