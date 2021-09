Kad je nova uprava na čelu s bivšim klupskim legendama Mislavom Bezmalinovićem, Mladenom Drnasinom, Albertom Pavlovićem, Dejanom Savićevićem... došla na čelo Vaterpolo kluba Jadran, obećali su da će klub do jubilarnog 100. rođendana dići na nivo primjeren bogatoj klupskoj povijesti, a to znači na vrh hrvatskog i europskog vaterpola.

I to im je pošlo za rukom, 100. jubilej Jadrana proslavljen je prošle godine a klub ga je dočekao posložen od temelja do vrha, od početnika do prve momčadi. U novo stoljeće Jadran kreće s najvećim mogućim ambicijama, borbom za dvostruku krunu u domaćim natjecanjima te igranju važnih uloga u regionalnoj ligi i Ligi prvaka.

Napravljen je vrlo važan infrastrukturni iskorak natkrivanjem klupskog bazena na Zvončacu, što će omogućiti primjerenije uvjete za rad svih kategorija, a dovedena su i brojna zvučna pojačanja, poput reprezentativaca Luke Bukića, Nikše Dobuda i Konstantina Harkova, kao i Marina Čaglja, Mate Anića...

- Klub raste iz dana u dan i ne razmišljamo samo o seniorima, nego i o mladima, koji su naša budućnost. Zbog toga su ovdje s nama i naše nade koje su osvojile prvenstvo, kao potvrda dobroga rada i lijepa uvertira u novu sezonu - kazao je predsjednik Jadrana Pavlović i dodao:

- Najavljivali smo da ćemo iz sezone u sezonu biti sve bolji i bolji, ovdje su s nama petorica novih igrača, pojačanja za koja vjerujemo da će s ostatkom momčadi biti na ponos klubu i gradu, koja će, to nam je velika želja, dobrim igrama ostvariti maksimalne rezultate.

Na klupi Jadrana je još jedno dobro poznato ime, legendarni igrač i reprezentativac Mile Smodlaka.

- Imena koja predstavljamo i momčad koja je posložena garancija su da bi ovo trebala biti jedna jako uspješna sezona. Dobro smo pokriveni na svim pozicijama i svi skupa jedva čekamo da sezona krene, vrijeme je da Jadran osvoji i neki trofej, a ja se nadam da ćemo u tome uspjeti već ove sezone.

Kapetan Anđelo Šetka nosio je kapicu dvostrukog prvaka Europe u teškim sezonama i napokon je dočekao da se posloži momčad konkurentna za trofeje.

- Pojačali smo se kao PSG u nogometu, uzeli smo sve najbolje što smo mogli, ha, ha, ha... Doveli smo bivšeg kapetana Juga, novopečenog reprezentativca Hrvatske Harkova, Bukića pred kojim je jako lijepa budućnost... Valjda će on nakon oca Perice Jadranu opet donijeti trofej, ha, ha, ha - zaželio je dobro raspoloženi Šetka i dodao:

- Pred nama je duga sezona, stvorila se simbioza nas u bazenu, trenera i uprave i očekujemo velike stvari. Pogotovo što smo napokon riješili pitanje bazena, da možemo u miru raditi kad i koliko želimo. Nikad nisam volio neke velike najave, ali bitno je naglasiti da smo mi svi svjesni što je pred nama, i koji su naši ciljevi. Ispred nas je jedna lijepa godina i nadam se da ćemo se naći ovdje na kraju sezone da proslavimo naše uspjehe. Bilo bi lijepo pred kraj karijere osvojiti prvi trofej s Jadranom, pa onda još pokoji, ha, ha, ha...

Nikša Dobud bi trebao pomoći ne samo igračkom kvalitetom nego i iskustvom.

- Lijepo je biti dio Jadrana, pamtim da sam kao mladić gledao velikog Jadrana ranih '90-ih, pamtim sjajnu atmosferu na bazenu i osvajanje trofeja, i želio bih da se tako nešto ponovi. Čestitam upravi na velikom trudu, na pojačanjima, na trenerskom kadru, vidi se velika želja i glad za trofejima, a ja ću dati sve od sebe da pomognem. Glavni konkurent nam je Jug, a svi znamo što oni predstavljaju. Puno puta bio sam dio momčadi u kojoj je bilo puno velikih zvijezda, pa se nije puno napravilo, zato se ne bih bavio najavama osvajanja trofeja, nego bih zaželio da imamo sreću da nas zaobiđu ozljede, da se uigramo, a tek onda ćemo dobrim igrama i svim onim što krasi pravu momčad zaokružiti priču.

- Ljudi u gradu su željni dobroga vaterpola i nadam se da ćemo im ga mi i pružiti, a uz to će doći i neki trofej. Na treninzima izgledamo odlično, vidi se želja da momci napreduju i žele raditi, jako sam zadovoljan onim što pokazuju na treninzima, a mi stariji smo prekaljeni profesionalci. Ne bih očekivao naš maksimum u prvom dijelu sezone, treba nam još puno vremena za uigravanje, veliki posao je pred nama, i ja se nadam da ćemo spremni dočekati odlučujuće utakmice za ulazak u Ligu prvaka.

Luka Bukić krenuo je stopama svog oca Perice, i on je početkom '90-ih došao u Jadran i pomogao osvojiti europski naslov.

- Eto, i ja krećem očevim stopama iz Mladosti u Jadran, nadam se da ću i ja nešto osvojiti kao i on. Poželio mi je sreću, i trebat će nam sreće jer nas čeka težak zadatak. Sezona je duga, očekujemo finala i borbu za trofeje, imamo lijepu priliku, i sretan sam što sam dio jedne lijepe priče. Dobro radimo, dobro smo posloženi i nadam se da ću i ja moći pomoći svojim igrama. Bio sam lani u Mladosti, osvojio prvenstvo, nadam se da ću ga osvojiti i s Jadranom ove godine. Jasno mi je da sam doveden ovdje s velikim očekivanjima, nadam se da ću pomoći u borbi za trofeje.

Sportski direktor Dejan Savićević najavio je skori kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka u Podgorici te otkrio kako se Jadran kandidirao za organizaciju drugog kruga kvalifikacija od 8.-10. listopada.

- Dobro smo posložili momčad, dobro smo se pripremili, za par dana nam dolazi u goste Hanover s kojim ćemo trenirati i igrati prijateljske utakmice i vjerujem da sezonu čekamo spremni i sposobni nositi se s konkurentima. Napokon smo natkrivanjem bazena dobili i primjerene uvjete za rad i vjerujem da će to rezultirati onim što svi priželjkujemo, novim trofejima u našim vitrinama - zaključio je Savićević.