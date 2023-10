'Ševapi' su top, nikad nismo vidjeli cijelo janje na ražnju, a u derbiju ćemo navijati za Hajduk

Košarkaši Splita otvorili su ovogodišnju sezonu očekivanim porazom od podgoričkog Derbyja, očekivanom kako zbog snage suparnika, tako i zbog činjenice da su na Gripama u ovoj sezoni novi trener Slaven Rimac i više od pola momčadi. Među novacima su i trojica stranaca, centar Derek Funderburk, organizator igre Cameron Shelton i krilni centar Shamel Stevenson, s kojima smo porazgovarali o prvim utiscima u novoj sredini.

Što ste znali o Hrvatskoj prije dolaska u Split?

Funderburk – Znao sam da je mediteranska zemlja s puno otoka i da je nekad bila dio Jugoslavije te da se nakon rata osamostalila i sada je neovisna država.

Shelton – Znao sam da je prekrasna zemlja i party destinacija. Otac jednog od mojih najboljih prijatelja je porijeklom iz Hrvatske, ne znam točno iz kojeg dijela, pa sam čuo da jako puno ljudi ovdje dolaze na odmor.

Shelton – Moja dobra prijateljica je također porijeklom iz ovog dijela Hrvatske i rekla mi je da je ovdje jako lijepo. I bila je u pravu.

Jeste li čuli nekad ranije za nekog hrvatskog ili splitskog košarkaša?

Funderburk - Za Tonija Kukoča sam čuo a nedavno sam imao priliku i pogledati film o njemu tako da znam da je i on iz ovog kluba. Zubac je jedna od najdominantnijih visokih igrača koji trenutno igra u NBA, znam da je on Hrvata ali ne znam iz kojeg kluba je otišao u NBA.

Shelton - Ja sam iz LA-a i znam za Zupca, pratim njegove igre, a čuo sam i za Kukoča, naravno, on je legenda Bullsa.

Stevenson – Kukoč i Zubac i meni prvi padnu na pamet, i jedan Bogdanović. Znam da imaju slična imena ali da nisu iz iste države...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Što niste očekivali, a ugodno vas je iznenadilo nakon dolaska?

Funderburk – Jako lijepo vrijeme. Nisam imao prilike još obilaziti grad i okolicu jer sam uglavnom u dvorani i teretani, ali veselim se obilasku nekih lijepih lokacija, čuo sam da ih ima jako puno.

Shelton – Ja sam stigao prije njih dvojice i već sam otišao brodom na izlet, posjetio nekoliko otoka, okupao se sa suigračima u Plavoj laguni, probao sam i jako ukusnu janjetinu....

Stevenson – Ja sam tek došao i nisam ni grad još stigao upoznati ali složio bih se da je vrijeme stvarno prekrasno, pogotovo za nekoga tko je iz Toronta. Pričali su mi da je u Splitu klima odlična, sada sam se i sam uvjerio.

Za Split kažu da je pun lijepih djevojaka, kakva su vaša iskustva?

Funderburk – Kratko sam tu ali vidio sam jako puno lijepih djevojaka, nadam se da će ih biti i na tribinama.

Shelton – Ne znam je li to zbog turističke sezone ili je inače tako, ali vidio sam dosta jako lijepih cura, pravih ljepotica...

Stevenson – Košarka, lijepi grad, lijepo vrijeme i lijepe djevojke... Što bi čovjek više poželio...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koja je najbolja hrvatska hrana koju ste probali do sada?

Funderburk - "Submarine burger", probao sam ga na preporuku suigrača i stvarno je odličan. Ali ako se to ne računa kao hrvatska hrana onda definitivno "ševapi" (ćevapčići op.po). Svaki dan prolazim pored fast fooda ispred dvorane i kad sam vidio da ih svi jedu, odlučio sam ih probati. Definitivno imaju moju preporuku, jako su ukusni, s različitim dodatcima kakve u Americi nemamo...

Shelton – I za mene su to "ševapi". Ne znam izgovoriti ime ali barem jednom tjedno svratim u 'Densi' pored dvorane, deset ćevapčića nakon treninga verlo brzo mi vrati energiju. Jeo sam na par mjesta u Splitu i jako dobar kebab...

Stevenson – Ja bih rekao janjetina. Ne znam ime restorana u koji su me vodili ali vidio sam da se na ražnju peče cijelo janje, što nikad prije nisam vidio, ali bilo je jako ukusno, nikad ranije to nisam probao, a ni tako ukusnu "kapulu" koju serviraju s janjetinom.

Postoji li nešto što ovdje ne možete naći, nešto što vam nedostaje?

Funderburk – "Chipotle", to je lanac restorana u kojima se servira najbolje meksička hrana, Burritosi, Tacosi, Quesadilla... Ima ih par u Europi, u Hrvatskoj na žalost još uvijek ne...

Shelton – Nedostaje mi football, ne mogu ga gledati uživo i to mi uz obitelj najviše nedostaje, ali na mom TV – u ima kanal koji prenosi utakmice pa se budim rano ujutro oko pet sati kako bih pogledao neke utakmice...

Stevenson – Karipski restoran, to je moja omiljena hrana i jako mi nedostaje.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Odakle ste i za koga navijate u NBA?

Funderburk – Cleveland, navijam za Phoenix Suns zbog Kevina Durante koji je moj idol. Gdje god on igra, navijam za taj klub. Eto, i on je nosio dres Tonija Kukoča...

Shelton – Iz Los Angelesa, dakle Lakersi od rođenja, ranije zbog Kobea, ali sada nema idola, gledam utakmice.... Ima puno kvalitetnih igrača, pa bih izabrao jednom malo poznato ime koje bi moglo uskoro postavi veliko, to je Onyeka Okongwu iz Hawksa, odličan mladi igrač.

Stevenson – Iz Toronta sam, Vince Carter je igrač kojeg sam obožavao, sada navijam za LeBrona i njegove klubove, a od mladih igrača sviđa mi se Anthony Edwards iz Minnesote.

Sanjate li jednom zaigrati u NBA?

Funderburk – Foot is in the door, ha, ha, ha. Definitivno je to moja velika želja, vidjet ćemo hoće li mi se ispuniti. Važno je igrati dobru košarku na bilo kojem nivou i nastojati svake sezone biti sve bolji i bolji, vjerovati da će se prilika jednom ukazati.

Shelton – Svakako, tko ne želi igrati u najboljoj ligi na svijetu, na vrhu, s najboljim igračima... Ali svatko ima svoj put, zahvalan sam što sam dobio priliku biti dio ove momčadi i vjerujem da ću to i opravdati dobrim igrama.

Stevenson – Svačiji put je drugačiji, netko uspije prije, netko kasnije, važno je da iz dana u dan napreduješ. Dok si uspješan, nije bitno gdje si.

U nedjelju je veliki derbi, najveći u hrvatskom sportu, igraju Hajduk i Dinamo, to je kao u NBA okvirima Boston i Lakers iz osamdesetih. Idete li na utakmicu i za koga ćete navijati?

Funderburk – Hajduk je ime domaće momčadi? Onda za njih. Crveno – plavi all the way... ili je to gostujući dres, a bijeli domaći?

Shelton – Home team uvijek... Slabo pratim "soccer", ali uvijek poštujem sredinu u koju dolazim pa ću navijati za Hajduk.

Stevenson – Vidio sam po gradu puno grafita i murala za koje su mi rekli da su posvećeni domaćem nogometnom klubu. Veselim se vidjeti taj spektakl uživo, naravno, navijat ću za domaći klub.