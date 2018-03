Sevilla na Teatru snova sanja prvi četvrtfinale u 60 godina

16'

Evo i Vazqueza! Pa je li moguće da će se Mourinho braniti i protiv Seville na Old Traffordu? Nazire se taktika 'crveni autobus', mnogi će reći, cilj opravdava sredstvo, ali recite to navijačima koji traže golove. Već su počeli zvižduci na Old Traffordu, a ako Sevilla zagospodari terenom, oni će postajati sve glasniji...