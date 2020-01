Shaq se slomio u emisiji: Bio je to trostruki ubod u moje srce...

Kao što znate, nekoliko zadnjih mjeseci bilo je teško za mene. Umrla mi je sestra... Radio sam stvari koje normalno radim, išao na posao, smijao se, ali kad sam se vratio kući u realnost i shvatio da je nema bilo je to teško za mene, boljelo je. Bio sam u podrumu i vježbao sa sinom Shaqirom i nećakom Columbusom. Došao je zatim i drugi nećak u suzama i pokazao mi mobitel. Puknuo sam i rekao: Miči to od mene! Živimo u svijetu gdje bilo što može biti fotošop ili laž, ali onda sam počeo primati pozive i ta je vijest bila potvrđena, rekao je Shaquille O'Neal (47) u emisiji TNT-a koju su održali u Staples Centru, domu LA Lakersa dva dana nakon smrti Kobeja Bryanta (41).

- Takvu bol nisam osjetio već neko vrijeme. Imam 47 godina, izgubio sam dvije bake, sestru, a sad sam izgubio mlađeg brata. Bit ćemo povezani po onomu što smo napravili. Često me pitaju za naš odnos, a ja kažem da je kao s Charlesom (op. a. Barkleyem). Imate dva karakterno jaka čovjeka koja su krenula svojim putem, rekla si neke stvari, ali nikad nisu izgubili poštovanje. Ali kad smo došli na teren, mi smo pobjeđivali - prisjetio se Shaq.

Imali su za vrijeme karijere O'Neal i Bryant svojih razmirica, znalo je zaiskriti u svlačionici, na terenu, ali i izvan njega, no izgladili su to po završetku karijere i nisu dopustili da se to prenese na djecu. Tako je Bryant O'Nealovom sinu Shareefu (20) bio poput ujaka, a i dopisivali su se nekoliko sati prije kobne helikopterske nesreće.

- Bio je to kao trostruki ubod u moje srce. Nakon što sam se isplakao i malo smirio, vratio sam se na Internet i shvatio da je Rick Fox u avionu. Zovem ga, ne javlja se. I onda, posljednji udarac, njegova kćerka je bila u tom helikopteru... I Shareef je bio devastiran, javio mi je da se dopisivao s Kobejem - govorio je Shaquille i na trenutak se slomio pa nastavio:

- Neki puta uzimamo stvari zdravo za gotovo. Činjenica da se nećemo moći šaliti na ceremoniji gdje će ga primiti u Kuću Slavnih, nećemo se moći pozdraviti, nećemo moći reći da smo ostali skupa imali bi 10 prstenova... Zadnji put smo razgovarali kad smo bili ovdje, u Staples Centru i rekao sam da zabije 50, on je zabio 60. Činjenica je da smo izgubili najboljeg Lakera i jednog od najboljih košarkaša ikad - završio je Shaq.