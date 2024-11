Sharbinijeve zgode: Mandžo ga napio i nosio u sobu, a napuhao najmanje. Igrao je i rulet...

Anas Sharbini (37) ikona je HNL-a i legenda Rijeke, a igrao je za Hajduk i ima tri nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Prije deset godina gurnuo je loptu kroz noge Lionela Messija, a kopačke još uvijek nije objesio o klin. Igra za u šestoj hrvatskoj ligi za Rječinu, a nedavno su ga potjerali s treninga zbog nediscipline.

Mnogi se i danas rado prisjećaju Sharbinijevih nogometnih vještina, ali i brojnih zgoda iz njegove karijere. Prošle je godine gostovao u Podcast inkubatoru uz brata Ahmada (40). Pretresli su brojne teme pa je tako Ahmad prepričao i anegdotu iz Saudijske Arabije:

- Ondje je Anas igrao za najbolji klub, Al Ittihad, koji se borio za naslov prvaka, a ja za Al Wehdu, koja se borila za ostanak. I dobio je vilu na korištenje pa sam živio s njim. I ondje su ga navijači 'navlačili' po ulici, a on se skrivao, navukao bi kapu da ga ne prepoznaju. Takav je, ne odgovara mu eksponiranost.

Anas je potvrdio:

- I danas me neki znaju zaustaviti i tražiti fotografiju, a više je neugodno meni nego njemu...

Anas: Ahmad me molio da puca penal

Upravo je to Ahmad naveo kao stvar koja ga najviše nervira kod brata:

- Toliko je povučen i ne zna se izboriti za sebe, suprotstaviti. I kao igrač znao je puno s loptom, a radije je asistirao nego zabio. Da je barem bio više gladan gola.

Foto: Goran Kovacic/Vecernji list

Onda se Anas sjetio priče iz Rijeke:

- Nekad me Ahmad znao i moliti da pukne penal!

Priču o reprezentaciji počeli su pohvalama za broncu u Katru, ali na pitanje je li u polufinalu Livakovićev start doista bio penal za Argentinu, Ahmad je odgovorio da nije siguran, a Anas bez razmišljanja ispalio:

- Mislim da jest!

Anas je za Hrvatsku odigrao tri utakmice i zabio dva gola. Navijači ga pamte (jedino) po golu Argentini u prijateljskoj utakmici 2014. I po 'tunelu' koji je prodao Leu Messiju.

'Gol Argentini? Kroz noge Messiju? Joj, zabava za djecu...'

- A joj, najveća mi je muka kad me za to pitaju, pa to je zabavno za djecu od 9-10 godina... Dogodilo se, idemo dalje, ne bih se ni sjetio toga da nisu počeli pričati kasnije - kaže Anas, dok se Ahmad sjetio kako Messi nije imao ni zavezene vezice na kopačkama.

Varaždin: Prijateljska nogometna utakmica izme?u Hrvatske i Gibraltara | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nosio sam broj 10? A dobro, to je bila prijateljska utakmica. Igrali smo u srijedu i znali smo da će dvojica-trojica otpasti za subotu i kvalifikacijsku utakmicu protiv Italije na Poljudu. I taj gol Argentini... Nije mi bilo nešto, druga stvar bi bila da se, recimo, dogodilo na SP-u. Deset godina bio sam u reprezentaciji, putovao sam i na Euro 2008. kao najmlađi. Osjećaš da si tu, a nisi. Niko Kovač dao mi je šansu i zvao me i kad to nisam očekivao. Pa gledam u svlačionici kako piše na ploču Brozović, Kovačić i stavi mene na penal. Čak mi je bilo malo neugodno... - pričao je pa se vratio na ogled s Argentinom:

- Kovačić mi je dodao za gol. Tada je on bio u Dinamu, ja u Hajduku, ali vidiš da je drugačiji. Pa kad smo igrali derbi na Poljudu, on je imao 18 godina, a ne možeš mu uzeti loptu! Kao Messi, samo ide. A u toj akciji protiv Argentine nisam ga ni zvao da mi doda, on sve vidi. Dres? Nisam ga tada mijenjao, nisam ni inače to radio, ali sam nakon susreta tražio Mesija za fotografiju.

'Šimunić s vatrogasnim aparatom'

Anasov mandat u reprezentaciji pamtimo i po pijanstvu uoči kvalifikacijske utakmice za SP 2010. protiv Kazahstana. Bila je to posljednja utakmica i tada su "vatreni" već izgubili šansu plasirati se u JAR te je izbornik Slaven Bilić odveo momčad na team building u istarsko mjesto Funtanu. Fotografije su nakon te večere pokazale kako su suigrači nosili pijanog Sharbinija.

Foto: Goran Kovacic/POSEBNA PONUDA

- Jägermeister sam pio i sjećam se da je bio topao, bez leda. Bili smo na večeri i Mandžo je sjedio kraj mene te stalno točio. Je li i on pio? Ne znam, sjećam se samo još da me nosio u sobu. Joe Šimunić je poslije po hotelu išao s onim vatrogasnim aparatima, a u autobusu su se posvađali Kovač i Šimunić pa ih je Bilić potjerao. Ja sam bio 'mrtav' i ne sjećam se ni te svađe. Iduće jutro netko nas je zvao na sastanak i tad je Bilić njih dvojicu potjerao, a mene opomenuo. Ja sam najmanje napuhao, haha.

Prije transfera u Hajduk, braća Sharbini trebala su u Dinamo.

'Bili smo kod Mamića doma minutu-dvije'

- U Rijeci je bilo katastrofalno, puno dugova i uoči svake utakmice išle su priče "Sad ćemo prodati Anasa i zaraditi"... Anas je otišao u Zagreb pregovarati sa Zdravkom i sve je bilo dogovoreno, trebao je samo doći na potpis ugovora i predstavljanje. No, stari je poludio jer nije ispalo kako su dogovorili. Krenula je priča da je tata tražio proviziju i takve gluposti, a kako su se vratili u Rijeku, tako su zvali iz Splita i došli su nam iste večeri. A u Splitu su tada prodali Kalinića i Gabrića, došli su novi gradonačelnik i predsjednik kluba i morali su nešto napraviti. Mi smo bili najbolji u HNL-u. Onda je krenulo natezanje s Rijekom jer su navijači napravili šou, klub je prebacio krivnju na nas, da smo htjeli u Hajduk, a mi smo zapravo bili pred zidom. Da, htjeli smo ići, šest-sedam mjeseci nismo dobili lovu, tamo nas je čekao top ugovor... - rekao je Ahmad, a Anas je nastavio:

ARHIVA - Zagreb: Luka Modrić oprostio se od Dinama još jednim naslovom prvaka | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Bio je četvrtak i stari, ja i Sanjin Ugarković (menadžer, nap. a.) bili smo doma kod Zdravka. Donio nam je tri vode i rekao "Ja sam s Vanjom (tadašnji predsjednik Rijeke Frančišković, nap. a.) sve dogovorio, on će imati 400.000 plus PDV. Nije da vas tjeram, ali ja sam svoje rekao". I tako smo kod njega bili minutu-dvije i dogovorili da se u nedjelju vidimo na potpisu. Ja sam u subotu otišao na Kantridu po kopačke i malo izišao van i planirao se vratiti u Zagreb u nedjelju ujutro. No, onda mi je tata rekao da ga je Sanjin zvao i da u ugovoru ne piše ono što smo dogovorili. "Ja ne bih potpisao, a ti odluči", rekao mi je tata. Uto me nazvao Sanjin i rekao mi da me Zdravko treba te mi dao Mamića na telefon. Govorio mi je da dođem, da su već otisnuli moj dres... Ali ja sam poslušao tatu i nisam došao. Ne znam ni što je bilo u ugovoru, ali tata kaže da nije bilo ono što smo razgovarali. A taman je u to vrijeme bila ona priča s Eduardom pa sam bio oprezan.

Pričali su i o kockanju.

- Pa 80 posto nogometaša voli kockasti - tvrdi Anas, a Ahmad je dodao:

- Išao sam i u kladionice i u kasino. Igrao sam rulet. Ali češće je to sportska kladionica. Jedan naš suigrač u Hajduku došao nam se pohvaliti kako je na neki meč Federera i Nadala igrao na obojicu!? Naravno, završio je u minusu.

Stranica Nogometne ikone jednom je objavila fotografiju Sharbinija kako.vrijeme krati sjedeći u građevinskim kolicima, tačkama, karioli, kako vam drago. A pokraj njega je limenka piva.