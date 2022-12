Shearer i Ferdinand komentirali Livajin penal: Ispadaš idiot ako se ovako zaletiš pa - promašiš

Livaković je imao nekoliko odličnih obrana, iako prvi penal nije bio najbolji. Ni blizu kutu. Ali Japanci su izgledali jako lagodno kad su se upućivali prema lopti, nijedan od trojice nije pogodio loptu kako je namjeravao, započeli su Alen Shearer i Rio Ferdinand u analizi pobjede Hrvatske protiv Japana (4-2) nakon boljeg izvođenja penala u osmini finala Svjetskog prvenstva u Kataru.

Pohvalili su bivši engleski reprezentativci hrvatskog golmana na obrani tri penala, a nije ih oduševilo kako je penal izveo Marko Livaja koji je pogodio stativu.

- Bio je jako opušten, jako se ležerno zaletio na loptu. To je bila šala. Ne možeš se tako zaletjeti, moraš zabiti ili ćeš izgledati kao kompletan idiot. I Lewandowski je to napravio neki dan, to je čudno. Ne možeš imati dovoljno snage ako se tako zaletiš - objasnili su Englezi.

A nazabijao se golova i penala Alen Shearer te vrlo jednostavno objasnio što treba napraviti kod izvođenja penala.

- Ono što treba napraviti je uzeti loptu, izabrati gdje ćete pucati i opaliti snažno koliko možete.

Odlučujući je penal zabio Mario Pašalić, a njegov im se način izvođenja puno više dodao.

- To je bio agresivniji zalet, odabrao je mjesto i zabio. Nije to lako na ovakvoj razini - zaključili su.

