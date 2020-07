Njegove Nerazzurre korona-pauza je udarila k'o maljem u \u010delo. Dojam je bio kako je vrijeme vrhunski iskori\u0161teno da se uigra veliko zimsko poja\u010danje iz Tottenhama,\u00a0Christiana Eriksena, ali Interove izvedbe imaju toliko oscilacija da si to ni mom\u010dadi s dna Serie A ne bi smjele dozvoliti.

Lukaku\u00a0trpa, ali i te\u0161ko vra\u0107a formu.\u00a0Eriksen\u00a0varira od sjajnog do negledljivog.\u00a0Lautaro\u00a0je mislima ve\u0107 u Barceloni.\u00a0Brozovi\u0107\u00a0je du\u0161a Intera, ali se tek vra\u0107a nakon ozljede.\u00a0Godin\u00a0se nikako ne uklapa u trenerovu ideju igre. Stoperi 80-ak minuta igraju vrhunski, ali po tekmi rade bar 1-2 po\u010detni\u010dke, kobne pogre\u0161ke.\u00a0Kapetan\u00a0Handanovi\u0107\u00a0spa\u0161ava koliko mo\u017ee, ali nije svemogu\u0107.

Intera je sru\u0161io 18-godi\u0161nji Gambijac\u00a0Musa Juwara. De\u010dko koji se Italije dokopao na splavu, u roditeljskom naru\u010dju kao\u00a04-godi\u0161njak. Na San Siru je igrao petu prvoliga\u0161ku utakmicu u \u017eivotu pa pomeo Interovu obranu vrijednu 100-tinjak milijuna eura.

Problem je u - glavama. Kad je do\u0161ao Conte je rekao 'Himna Pazza Inter ide u zaborav. Ne \u017eelim nikakav ludi nego uravnote\u017eeni i\u00a0stabilni, moj Inter'! Dobio je: jedan od najlu\u0111ih poraza u Interovoj povijesti. Za koji sam snosi barem 50% krivice.

Jer s obzirom na investicije na ljetnom, a onda i zimskom mercatu kojeg je sam Conte 'blagoslovio', Inter je Bolognu trebao dobiti i sa drugom mom\u010dadi dok trener spava na klupi. A ovo \u0161to Conteovi Nerazzurri rade je - sramota za jedan od najslavnijih klubova u povijesti nogometa!

Show Inter: Conte sat vremena urlao na igrače nakon Bologne

Eriksen kao da nije na travnjaku, Lautaro mislima u Barceloni, obrana s igračem više igra na razini Serie C1, Gagliardini promašuje bar jedan zicer po utakmici... Nakon korona-pauze Conteov Inter je sramotno loš

