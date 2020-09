Show u Engleskoj: Gibbs udario Jamesa, Slaven Bilić uletio na travnjak pa dobio crveni karton

Koncem prvog poluvremena Kieran Gibbs udario je Jamesa Rodrigueza za što je dobio izravni crveni karton i tu je krenula ludnica. Bilić se krenuo prepirati sa sucem Mikeom Deanom pa je i on zaradio isključenje

<p>Na poluvremenu utakmice <strong>Evertona i WBA </strong>u 2. kolu <strong>Premier lige </strong>bilo je 2-1. WBA je pokazao solidnu igru u prvom dijelu, imao je prednost od 1-0 pri čemu je pogodio i stativu, no Everton je uspio stići do preokreta. Strijelac za WBA bio je Diangana (10') dok je Everton do preokreta stigao preko Calverta-Lewina (31') i Jamesa Rodrigueza (45').</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA proslavio plasman u Championship</strong></p><p>No, koncem prvog poluvremena dogodio se eksces zbog kojeg je Kieran Gibbs zaradio izravni crveni karton. <strong>Gibbs </strong>je držao loptu uz aut liniju pri čemu je <strong>James Rodriguez </strong>naletio i zaletio se u njega 'bodycheckom' kao u hokeju. Englez mu nije ostao dužan pa ga je udario u glavu za što je dobio izravni crveni karton i tu je krenula ludnica.</p><p>Slaven Bilić nije se mogao pomiriti s takvom odlukom pa je na kraju prvog poluvremena uletio na travnjak i krenuo se prepirati sa sucem <strong>Mikeom Deanom</strong>. Rasprava je bila žučljiva, riječi iznerviranog Bilića su frcale na sve strane i menadžer WBA je očito rekao nešto preko čega mu Dean nikako nije mogao prijeći.</p><p>Glavni sudac Biliću je pokazao izravni crveni karton i poslao ga u svlačionicu na hlađenje.</p><p>Inače, Bilić je i kao igrač Evertona zaradio tri crvena kartona premda je za 'toffeese' odigrao samo 26 ligaških utakmica. Dva puta dobio je izravni crveni karton, jednom je isključen zbog dva žuta. Hoće ga taj Everton...</p><p>A hoće ga i <strong>Mike Dean</strong>. Bilić i engleski sudac već su imali okršaj 2017. godine kada je Slaven bio menadžer <strong>West Hama</strong>, a vodio je utakmicu s <strong>Manchester Unitedom</strong>. Dean je već u 15. minuti isključio Bilićeva nogometaša <strong>Sofianea Feghoulija</strong>. West Ham je na koncu utakmicu izgubio, a Bilić je sasuo paljbu po Deanu, čije suđenje je tada osudila cijela engleska javnost.</p><p>- Jako sam bio iznenađen. Znate mene, uvijek kažem kako je sucima teško i svaki put kad vidimo nešto na snimci kažem 'e da, ali suci nemaju to u stvarnom vremenu'. Rekao sam još za vrijeme utakmice četvrtom sucu i Mourinhu kako ne bih bio zadovoljan ni sa žutim kartonom - rekao je tada Bilić.</p>