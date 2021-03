Istra je u 24. kolu HNL-a stigla do tek četvrte pobjede u sezoni nakon što je s 3-2 nadigrala Šibenik.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček za nogometaše Šibenika

Šibenčani su tako nastavili negativan niz i u posljednja četiri kola doživjeli dva poraza uz dva remija. Nastavak crne serije, ali i, po njegovu viđenju, sporna utakmica s Istrom razljutila je čelnog čovjeka Šibenika Josipa Bulata, koji se obrušio na suce.

Riječ je o spornoj situaciji u kojoj je Bulat pregledom snimki vidio penal dok se sudac Bel nije oglasio.

- Gledao sam utakmicu na TV- i odmah moram reći da smo oštećeni. Video je zadnje akcije u kojoj igrač Istre zakašnjelom reakcijom radi prekršaj nad našim igračem. Bio je to čisti penal, ali sudac Bel se nije oglasio, a vidim da ni VAR nije reagirao i pozvao Bela da tu situaciju pogleda u miru. Zbog čega plaćamo te kotizacije za suđenje, za tu tehnologiju, pitam se... Nitko me ne može razuvjeriti da to nije bio penal. Glavni sudac je bio blizu, ako to nije vidio onda ne zna svoj posao ili neka ide liječniku za oči - rekao je predsjednik NO Šibenika za Sportske novosti pa dodao:

- Mnogi me to pitaju, iz cijele Hrvatske. Htio sam šutjeti, ne dizati tenzije, ali vidim da nas suci kontinuirano zaj... Ne želim i neću više šutjeti. Ovo u Puli mi je prelilo čašu strpljenja. Ako Matoc u VAR sobi ne vidi dobro, onda neka ide oftalmologu ili neka se ostavi svoga posla. Baš kao i Bel, neka više ne sudi. Ili ćemo raditi kako treba, boriti se svi zajedno, ili ćemo dignuti ruke od svega i odustati. Treće ne vidim.

Šibenik se nalazi na tek sedmom mjestu HNL-a iako je na mahove djelovao prilično dobro i u prvom dijelu sezone bio hit prvenstva. Istra se grčevito bori za ostanak, nalazi se na posljednjem mjestu.