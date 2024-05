Šibenik dobiva novi Šubićevac za 50 milijuna €! 'U Osijek po prvu HNL pa u Zagreb po eure'

Šibenik dobiva novi nogometni stadion! Kultni Šubićevac dobit će nove, moderne konture vrijedne čak 50 milijuna eura. I, ne bi to trebao biti tek "jedan od" projekata, koji se bombastično najave pa ugase, nego će ovaj šibenski ubrzo i u realizaciju, prema riječima onih koji su ga i pokrenuli.

- Sve što vidite danas, može ići u realizaciju, ne postoje potencijalni problemi. Sada krećemo u zatvaranje financijske konstrukcije za izgradnju stadiona. Idejno rješenje je usklađeno s GUP-om grada, ima riješen i problem parkiranja. Mnogi u Hrvatskoj nisu riješili pravno-imovinske odnose, a ovdje su riješeni. Ovdje je potpuno jasan odnos vlasnika kluba i lokalne samouprave. Sve je to do detalje napisano u ugovor o privatizaciji kluba - poručio je gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

- Na trenutak smo odlutali u mislima i tražili novu lokaciju, međutim, "Šubija", kako je nazivaju Funcuti, je tradicija. Ostajemo na Šubićevcu, to je naš identitet i to poštujemo. Nije to priča samo stadiona, već i kulturne destinacije u Šibeniku i onda će se događati već ove godine. Dobit ćemo i koncertnu markicu, ovo će biti lokacija za zabavu mladih ljudi i njihovo povezivanje sa sportom, gradom i identitetom. Zatvorit ćemo financijsku konstrukciju, a idući razgovor je s ministrom turizma. Postoje europski fondovi koji definiraju ulaganje u sportske objekte.- dodao je Burić.

Uz stadion, koji bi imao 8000 mjesta i udovoljavao sve Uefine kriterije, grad bi dobio i novu sportsku dvoranu. Grad Šibenik bio bi stopostotni vlasnik, a nogometni klub bezuvjetni korisnik sljedećih 30 godina.

- Ovo su dugoročni projekti, oni koji će imati jačinu u budućnosti. Naš novi stadion bio bi na europskoj razini i vrh nogometa u Hrvatskoj. Služio bi definitivno za europska natjecanja - rekao je predsjednik Šibenika Željko Karajica.

Stadion će biti gradski u 100-postotnom vlasništvu, a nogometaši Šibenika bi bili bezuvjetni korisnik u sljedećih 30 godina. Arhitektica i projektantica stadiona je Angela Vlaić. U njenim su nacrtima i kafići, restorani, fan shop, VIP loža...

- Sve kategorizacije Uefe i sve što smo ispoštovali omogućuje nam da sudjelujemo organiziramo sve osim finala, za što imamo posebne regulacije. Obukli smo ga u membranu koja će omogućiti da prostor dugo traje i lako se održava. U konačnici, da izgled ne bude težak za okolinu i za onog pješaka koji se ondje kreće i šeta, kao i da se onaj na stadionu dobro osjeća danju, noću, kada svijetli ili ne svijetli. Dobili smo prostor koji je u prizemlju s ove strane grade i javan sa strane prema šumi. U njemu će biti sadržaji za građane, kafići, fan shop, restorani i sve ono što je potrebno. Na katu bi bio ‘balun’, koji bi udomio sve sadržaje. Organizirani su ulazi, svlačionice, prostori za javnost… Organizirali smo i prostor ispod tribina za gledatelje, što smo dimenzionirali i za koncerte ili drugačija događanja od sportskih. Dobili smo prostor s natkrivenim tribinama, sve je natkriveno membranom koja će zaštiti školjku stadiona. Dobili smo jednostavan, nenametljiv stadion koji se odnosi prema svojoj okolini. Neka djeca i nove generacije mogle bi se naći u novom prostoru, s novim željama i snovima - objasnila je Vlaić.

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović nadovezao se:

- Naglašavam da projekt nije jeftin niti je od jučer. Danas u Hrvatskoj postoje strateški projekti sportske infrastrukture, to su Poljud i Maksimir. Kod Maksimira postoje imovinsko-pravni problemi, koji se rješavaju. Mi takve probleme nemamo. Razvit ćemo model tripartidnog financiranja projekta: lokalna samouprava, vlasnici kluba i država Hrvatska. To je novi model, primjer drugima i Hrvatska će na to sigurno pristati. Za kraj bih rekao jednu, možda ključnu rečenicu, u subotu idemo po pobjedu i prvu HNL u Osijek, a onda u Zagreb po eure.