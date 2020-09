Šibenik doveo igrača iz Reala!

<p>Šibenik odnedavno ima novu Upravu tj. nove vlasnike, Kolumbijce. A na Šubićevac je jutros 'sletio' <strong>Alvaro Martin Frias</strong>, 19-godišnji veznjak: madridskog Reala!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uređivanje Šubićevca</strong></p><p>Novi vlasnici u Šibenik doveli igrača iz Madrida... Zvuči fantastično, vijest koju bilježe i nacioalni mediji. Na lokalnima je glavna vijest, šibenskim eterom leti priča o 'pojačanju iz Reala'.</p><p>Sreća za Šibenčane da na klupi imaju majstora koji ne 'leti' nego je s obje noge uzemljen u preko tri desetljeća nogometne, što igračke, a što trenerske karijere.</p><p><strong>Krunoslav Rendulić</strong> (47), šef struke prve momčadi kluba iz Krešimirovog grada pred kojim je još 30 kola borbe za opstanak:</p><p>- Je, čuo sam da je dečko došao. Ja ga još nisam vidio, na jutarnjem treningu nije bio. Dolazi iz Reala, svi o tome bruje, sa svih strana stižu priče o pojačanju. Polako, ljudi - priča nam Rendulić kroz osmijeh.</p><p>- Nije to pojačanje nego klinac, junior. Zvuči bombastično, ali taj efekt ne igra na terenu. Neka je došao, čeka ga dokazivanje na treninzima kao i sve druge igrače. Nitko sretniji od mene da zaista ispadne pojačanje i još uz to igrač koji će se brzo aklimatizirati - kaže Rendulić.</p><p>Španjolci kažu da je u pitanju nadareni veznjak napadačkih namjera, ali sa navikom pomaganja obrani. 'Sjajna tehnika, puno trke u oba pravca, u napadu opasnost za protivnika, a igrač koji ne narušava balans momčadi jer ne zaboravlja defanzivu'...</p><p>Dečko je s Realovim klincima osvojio Ligu prvaka mladi. Trenirao ga je Realov 'hodajući' spomenik <strong>Raul</strong> Gonzalez, u sustavu 'Kraljevskog kluba' je već osam godina i diplomant je Realove škole nogometa.</p><p>Alvaro Martin Frias dolazi na posudbu do kraja sezone, a za koji dan očekuje se da u Šibenik iz Americe Cali dođe i nekadašnji mladi kolumbijski reprezentativac <strong>Kevin Angulo</strong> (24).</p>