Šibenka se rasipa: Prvo otišao Nakić, sad i talentirani blizanci

<p>Nakon što je košarkaški klub Šibenku ranije ovog ljeta napustio talentirani mladi reprezentativac <strong>Toni Nakić</strong> koji je otišao u Cibonu, nastavilo se osipanje šibenskog kluba.</p><p>Šibenku su napustila dva talentirana brata blizanca<strong> Zvonimir i Tomislav Ivišić</strong>.</p><p>Obojica igrača vrlo su visoki, Tomislav igra na poziciji petice, a Zvonimir igra obje centarske pozicije, a u narednoj su sezoni trebali biti okosnica mlade postave Šibenke koja je u financijskim problemima te se ne može osloniti na skupe i iskusne igrače. Ipak, Šibenka je nakon Nakića za kojeg će kroz nekoliko godina dobiti 50 tisuća eura odštete morala pustiti i talentiranu braću, a uvjeti njihovog odlaska nisu poznati. </p><p>Njihov novi klub bit će crnogorski Studentski centar, koji je svojevrsna razvojna momčad moćne Budućnosti te igra ABA 2 ligu.</p><p>- GKK Šibenka potvrđuje navode i činjenicu odlaska braće Ivišić u KK Studentski centar. Iako to nije bila želja našeg kluba te smo se do zadnjeg trenutka nadali kako će Tomislav i Zvonimir ostati u Šibenci, na našu žalost oni odlaze, a mi kao klub im želimo sve najbolje u razvoju njihovih karijera, uz veliku zahvalu na svemu što su kao igrači i kvalitetne mlade osobe pružili našem klubu, a i u Školi košarke Dražen Petrović. U nadi da ovo nije zbogom nego doviđenja, poručujemo Tomislavu i Zvonimiru kako su im naša vrata uvijek otvorena - rekao je za službenu stranicu kluba predsjednik Šibenke <strong>Ante Burić</strong>.</p><p>Od mladih talenata Šibenika o kojima se uvijek mnogo priča, ostao je tek pokoji. Tu su <strong>Ivan Gulin i Domagoj Šarić</strong> koji već nekoliko sezona dobivaju solidnu minutažu, no izuzev njih dvojice teško je za očekivati da će se 'narančasti' na ikojeg drugog mladog igrača ozbiljno moći osloniti ove sezone.</p><p>Viješću o odlasku Ivišića pohvalio se i slavni košarkaški menadžer <strong>Miško Ražnatović</strong>:</p>