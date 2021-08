Zašto volimo HNL? Zbog fantastičnih golova koje smo vidjeli u derbiju Dinama i Rijeke, zbog sjajnih driblinga i poteza kojima nas oduševljavaju igrači, ali i zbog komičnih situacija. Jednu takvu vidjeli smo na utakmici Slaven Belupa i Šibenika (1-1).

Šibenčani su vodili golom Marina Jakoliša u 33. minuti i bili nadomak prve ovosezonske pobjede na krilima svog 'tića' koji je došao na posudbu iz Hajduka. No, u jednom susretu prošao je ulogu od junaka do tragičara. Toliko puta viđena priča.

U trenucima dok je Šibenik vodio i dok je on bio najbolji pojedinac svoje momčadi, Marin Jakoliš napravio je nevjerojatnu glupost. U 77. minuti imao je trenutak ludila. Sudac mu je dosudio prekršaj u napadu pa mu pokazao žuti karton, a njega je to toliko razljutilo pa je potrgao dres. No još veći problem uslijedio je nekoliko minuta kasnije kada su Šibenčani shvatili da nemaju rezervni dres.

Pokušali su pokrpati iskidani dres zavojem, ali sudac Ante Čuljak to nije prihvatio. Tražio je od Jakoliša da obuče rezervni dres, no kako ga nije imao, trener Šibenika Mario Rosas nije imao izbora. Morao je izvaditi svog napadača iz igre u 80. minuti. Zamijenio ga je Lopez. Prava šibenska komedija.

Šibenik se u tim trenucima u potpunosti povukao i čuvao minimalno vodstvo, a to mu se obilo o glavu u 88. minuti. Žestoki pritisak isplatio se Belupu koji je izjednačio na 1-1 golom Monjca.

Šibenčani su tako u četvrtom kolu HNL-a došli do prvog boda u novoj sezoni, a Belupu je ovo drugi remi. Uz to ima pobjedu i poraz.