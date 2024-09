Šibenski svećenik, kolekcionar, navijač i bajker: Caktašu sam u Tursku nosio i prijenosni oltar

Strastveni navijač Hajduka, pasionirani kolekcionar dresova, zaljubljenik u motore i vožnju, u prošlosti i konobar, kad zagusti uskoči gasiti požar poput pravog vatrogasca, ali prije svega humanitarac i svećenik. Sve to je don Ante Škugor (35), Šibenčanin koji je nakon dvadesetak godina života kakvoga vodi većina njegovih vršnjaka osjetio poziv Boga i vratio se vjeri, no to ga nije spriječilo da i dalje ide na gostovanja i navija, da mu kolekcija brojki preko 300 dresova, da i dalje uživa sa svojim prijateljima bajkerima i pomaže svima kojima je to potrebno. S brentačom na leđima ili s krunicom u ruci...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.