Veznjak Šibenika Niko Rak (18) privukao je dobrim igrama u HNL-u pažnju skauta inozemnih klubova. U remiju s Dragovoljcem u Kranjčevićevoj (1-1) Rak je odigrao svih 90 minuta, a pratio ga je predstavnik Bešiktaša, potvrdili su nam izvori bliski klubu.

Od prije je na radaru Manchester Cityja. Trener Mario Rosas bezgranično mu vjeruje, Rak je igrao u 12 utakmica ove sezone i ostvario dvije asistencije. Procijenjen je na 100.000 eura.

Niko Rak priliku je u 1. HNL dobio kod Krunoslava Rendulića, danas trenera Gorice. Kod Rendulića je Rak nerijetko znao zaigrati na poziciji desnog bočnog, a na toj ga je poziciji vidio i Tomislav Rukavina u U-17 reprezentaciji. Ovu jesen igrao je u U-19 vrsti kod Josipa Šimunića.

Kod Rosasa, pak, Rak igra na poziciji zadnjeg veznog.

- On igra na poziciji koja je jako odgovorna. Tehnički i taktički je dobro potkovan. No, najviše bih potencirao njegovu inteligenciju. Brzo upija nove stvari i to primjenjuje na terenu. Baš me iznenadilo kako se brzo ustalio u prvoj momčadi - pohvalio je Niku španjolski strateg Rosas.

Uoči 18. rođendana potpisao je ugovor sa Šibenikom do 2024., ali i ostao bez majke.

- Bio je to težak period za mene, još uvijek je težak, ali tu mi je nogomet, tu je moja obitelj. Da, vidio sam medijske napise o interesu Cityja, ostao sam iznenađen, ali mi je i drago - kratko je poručio Niko Rak.