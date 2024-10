Sigur blistao nakon pobjede: Najbolje se osjećam na desnom krilu, tu mogu pokazati dribling

Nakon pobjede nad Lokomotivom 2-1 pred novinare su izašli Filip Krovinović i Niko Sigur sa strane Hajduka te nekadašnji igrač "bilih" Duje Čop.

- Volio bih se zahvaliti navijačima i suigračima. Na početku smo zabili gol, ali nakon njega smo malo pali. U drugom poluvremenu podigli smo tempo i zabili pogodak a osjećaj je bio nevjerojatan - započeo je Sigur.

Pokretanje videa... 01:06 Gennaro Gattuso | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Nakon pogotka imao si zanimljivu proslavu. Mi smo to slavlje protumačili kao da govoriš: 'Mjesto mi je na terenu'. Poslije toga si otišao proslaviti i s trenerom.

- Ta proslava mi je došla u trenutku. Kada postigneš pogodak, prepun si adrenalina. Ta poruka nije namijenjena nikome, ja samo volim biti na terenu.

Pula: Susret 16. kola HNL-a Istra 1961 - Hajduk | Foto: ILUSTRACIJA - Sasa Miljevic / PIXSELL

Od kad si postao reprezentativac Kanade trebaš puno više putovati. Misliš li da su ta daleka putovanja utjecala na tebe i na minutažu i status u klubu?

- Ne, nisu utjecala na mene. Znam da je puno ljudi komentiralo kada sam odabrao Kanadu umjesto Hrvatske, ali ne obazirem se na to. Moje vrijeme u kanadskoj reprezentaciji bilo je nevjerojatno.

Ponekad igraš u sredini, ponekad na beku, a u posljednje vrijeme i na krilu. Koja je tvoja prava pozicija?

- Da, nakon ozljede sam često igrao na desnom krilu. Mislim da na toj poziciji mogu više pokazati neke svoje kvalitete kao što su brzina i dribling. Ja samo uživam biti na terenu.

Kakva je prognoza za dalje?

- Niti jedna utakmica u ovoj ligi nije laka. Svatko može pobijediti svakoga zato trebamo ići utakmicu po utakmicu, dan po dan. Idemo u dobrom smjeru, tako trebamo i nastaviti. Nadam se da možemo pobjeđivati uz malo manje stresa.

A za tebe osobno?

- Nadam se kako ću nastaviti dobivati minute i pomagati momčadi. Moram priznati da sam dobio dosta kritika zbog svoje odluke, ali volim ovaj klub, volim ove navijače i nastavit ću davati sve od sebe, zaključio je Sigur.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u zaostalom 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Duje Čop nije bio presretan iako je zabio deseti gol Hajduku u karijeri:

- Na kraju smo mi igrali dobro a bodovi su ostali na Poljudu. Nikad nisam slavio poraze, ali ok, imamo nešto na čemu možemo graditi dalje, u utakmicama protiv izravnih konkurenata. Ako budemo pravi, kao danas, imamo šansu za bodove i priliku da se vratimo u sredinu, pa i prema gore, gdje nam je i mjesto.

Hajduk se uvijek muči protiv Lokomotive?

- Mi smo suparnik koji je dosadan, uvijek u presingu, ne da nikome ni sekunde mira, takva nam je filozofija. I kad gubimo mislimo da nije gotovo. Hajduk je u nizu pobjeda na vrhu ljestvice, čestitam im, a na nama je da gledamo sljedeće utakmice.

Opet ste zabili gol, Kalinić je oklijevao...?

- Ja na svaku loptu idem maksimalno do kraja, iskoristio sam njegovu pogrešku, nažalost ne mogu se veseliti golu kad smo izgubili. Nadam se da ćemo u sljedećoj utakmici upisati bodove.

Je li vam ovo prvi ovakav gol?

- Iskreno, ne sjećam se...

Odgovara vam igrati protiv Hajduka?

- Nema većeg motiva od igre protiv Dinama, Hajduka, Rijeke... dokazivanje, pun stadion, odličan teren, sve što treba biti i što ćemo u HNL-u redovito doživljavati u budućnosti, nadam se..

Split: Utakmica HNK Hajduk i NK Osijek u 12. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



Filip Krovinović pohvalio je presing Lokomotive ali je istakao kako je njegova momčad odigrala kvalitetnu utakmicu:

- Malo nam nedostaje taj posljednji pas, ali siguran sam kako ćemo i to usavršiti. Gol nas je malo presjekao, ali to je nogomet. S našim mentalitetom uspjeli smo na kraju pobijediti i to je najbitnije.

Što vam je trener rekao na poluvremenu?

- Da znamo koja je utakmica, da oni igraju na tranziciju i da ne smijemo gubiti glavu. To smo i napravili, nismo se predavali i na kraju zasluženo pobijedili.

Imali ste nekoliko izglednih prilika za gol. To znači da igrati, da kreirate...

- Da, zato mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Treba nam samo malo više mirnoće, ali dobro, idemo kolo po kolo. Duga je sezona.

Od kada je došao Rakitić kao da si prodisao. Dobio si partnera na sredini terena s kojim se dobro razumiješ.

- Sigurno da mi Ivan pomaže, svi znamo tko je on i koliko može pomoći ekipi. Uživamo u svakoj utakmici, naporno radimo. Nadam se da ćemo nastaviti niz.

Split: Hajduk i Lokomotiva sastali se u 27. kolu Prve HNL | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Mislite li da će nakon ove utakmice narasti euforija među navijačima?

- Među nama ne smije niti će nastati euforija. Nismo još ništa napravili, tek je 11. kolo. Prvenstvo se završava tek u petom mjesecu.

Torcida je proslavila 74. rođendan, a vi ste im poklonili pobjedu.

- Hvala im na svakoj utakmici na kojoj nas prate. Oni su uz nas, a mi smo uz njih. Tu smo, borimo se i nećemo se predavati.

Još ste bez poraza, primili ste danas pogodak nakon 372. minute. Ipak, nema za vas odmora jer već u srijedu u Bjelovaru igrate protiv Mladost Ždralova?

- Da, nema puno odmora. To su jako teške utakmice, ne zbog kvalitete, nego zbog glave. Maksimalno ozbiljno ćemo shvatiti tu utakmicu i, naravno, idemo po prolaz.

Ovo je jedan novi Hajduk. Hajduk koji pobjeđuje, Hajduk koji ne padne nakon primljenog pogotka...

- Sigurno da je drugačiji pogled na ekipu, pohvale svim igračima, trenerima. Na dobrom smo putu, nadam se da ćemo tako i nastaviti, završio je Krovinović.