Sigurdsson: Cindrić i ja se nismo sukobili, u dobrom smo odnosu! Male su šanse da će dalje igrati

Hrvatska je u trećem kolu Svjetskog rukometnog prvenstva izgubila od Egipta rezultatom 28-24 i kao drugoplasirana momčad skupine nastavlja natjecanje. Afrikanci su se pokazali kao bolji protivnik, dok je naša obrana bila izrazito propusna, a u napadu nismo imali jasnu ideju. Posebno zabrinjava činjenica da smo loše iskorištavali igrača više. Izbornik Egipta Juan Pastor iznio je svoje dojmove nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Atmosfera uoči utakmice s Egiptom | Video: Zdravko Barišić/24sata

- Igrali smo dobro, a golman Aly nam je puno pomogao. Imali smo problema u drugom dijelu kada su se vratili u igru, ali nakon toga smo nastavili igrati i nismo odustajali. Ovo je utakmica iz koje neću izvlačiti velike zaključke. Sada je vrijeme za odmor, a slijedi nam utakmica sa Slovenijom. Moramo ostati gladni uspjeha i igrati kao danas - izjavio je Pastor.

Izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson također je komentirao utakmicu.

- Čestitam Egiptu. Ovo nije bio naš dan. Igrali smo uglavnom solidnu obranu, ali imali smo previše problema s prijelazom iz obrane u napad, što nam je onemogućilo razvijanje brze igre. Loše smo igrali i šest na šest i šest na pet. Promašili smo previše zicera, napravili mnogo tehničkih pogrešaka. Iako smo se uspjeli vratiti u utakmicu, nismo preokrenuli rezultat. Sada se moramo oporaviti i vratiti jači - rekao je Sigurdsson.

Golman Egipta Mohamed Aly bio je nerješiva enigma za hrvatski napad i proglašen je igračem utakmice.

- Znali smo da će utakmica biti teška jer igramo protiv jedne od najboljih europskih momčadi pred njihovom publikom. Pokazali smo da možemo napraviti velike stvari. Danas sam dobro branio zahvaljujući pomoći momčadi. Ovo je dobra osnova za nastavak natjecanja. Idemo korak po korak, a ako nastavimo raditi kao momčad, možemo dogurati daleko - rekao je Aly.

Ivan Martinović bio je najbolji strijelac Hrvatske s šest pogodaka, ali njegov doprinos nije bio na razini prijašnjih utakmica jer je realizacija bila samo 46 posto.

- Egipat je zaslužio pobjedu. Previše smo promašivali, uzimali smo preteške udarce i loše se vraćali u obranu. Moramo nastaviti igrati jer je sve još uvijek otvoreno - izjavio je Martinović.

Izbornik Sigurdsson osvrnuo se i na utjecaj poraza na atmosferu u momčadi.

- Teško je kada se ulazi u glavnu rundu bez bodova, ali moramo nastaviti dalje. Moramo igrati bolje - rekao je Gudmundsson.

Za kraj je pojasnio situaciju s Lukom Cindrićem te demantirao glasine o sukobu s igračem.

- Nisam doktor, ali teško da će se Cindrić vratiti do kraja natjecanja. On će učiniti sve što može, ali situacija je složena. Čekat ćemo ga. Što se tiče navodnog sukoba, čuo sam za to, ali to nije istina. Imamo dobar odnos - istaknuo je izbornik.