Sigurdsson: Duvnjak i Cindrić možda će pokušati odraditi trening. Cindra će teško zaigrati

Island nam je u petak (20.30) prvo malo finale Svjetskog prvenstva. Ne pobijedi li ranije Slovenija Egipćane, trebat će nam četiri razlike protiv Islanda ili ispadamo iz kombinacija za četvrtfinale.

Island, uz Dansku, igra najbolji rukomet na Svjetskom prvenstvu, a novost je što primaju malo golova. Protiv Slovenije 18, protiv Egipta 24.

- Još na ždrijebu sam rekao da će Island vrlo jak na ovom turniru. Ova generacija nije imala zapažene rezultate na zadnjim turnirima, ali sad djeluju da imaju puno samopouzdanja. Na svakoj poziciji imaju jake igrače, individualno su vrhunski i mogu vam uzrokovati puno štete - rekao je izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson.

Prijatelji ste s njihovim izbornikom Gudjonssonom?

- Da, ali igrao sam već protiv Islanda s Japanom, Njemačkom, Austrijom. Nije to ništa novo za mene. Naviknuli smo mi s Islanda igrati jedni protiv drugih jer ima nas dosta u rukometnom svijetu.

Jeste li pogledali kalkulacije?

- Ne mijenja to ništa našu pripremu za utakmicu. Ovo je uobičajena situacija, svaki se gol računa. Svjesni smo situacije.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Bahrein | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kakva je situacija s Duvnjakom i Cindrićem? Pomoćnik Denis Špoljarić jučer je uoči utakmice rekao da su trenirali?

- Nema ništa novo. Večeras imamo trening i možda će pokušati. Cindrić će teško zaigrati sutra, ali vidjet ćemo.

Kako planirate zaustaviti Gislija Kristjanssona i ostale leteće Islanđane?

- Podsjeća me na Gidsela. Ima brzi prvi korak. Zaustaviti ga možemo samo kolektivnom obranom. Ali i Palmarsson igra jako dobro, Jonsson u obrani i napadu, Smarason. Mislim da imaju čak najbolju vanjsku liniju nakon Danske.

Klarici ste jučer dali prve minute.

- Martinović je igrao dosta i htjeli smo da predahne. Nije da ne želim da igrao, nego imamo dva dobra igrača već na toj poziciji i moramo procijeniti tko je u najboljoj formi..

Dominik Kuzmanović u vrlo je dobroj, protiv Zelenortskih Otoka je odmara.

- Pešić je odradio vrhunski posao. Imamo taj luksuz da je odličan i on, da sam ja mogao malo odmoriti. Spremamo se za Island, znamo što nas čeka, sutra nam je jako bitna utakmica. Sve mora biti na 200 posto, imaju odličnog vratara i ne smijemo ga razbraniti da ne dobiju priliku za polukontre i kontre, jaki su jedan na jedan, lopta im ide brzo u napadu, moramo imati čvrstu obranu, na to se moramo nadovezati i mi golmani, naravno.

Mogu li Slovenci protiv Egipta?

- Ako gledamo previše na Sloveniju i Egipat, to samo uzima fokus s naše igre, a znat ćemo što nas čeka prije naše utakmice. Maksimalno se trebamo fokusirati na našu sjajnu izvedbu.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vaš kolega na golu Islanda brani sjajno.

- Kad imaš vrhunskog vratara, naravno da je to jedna od odlika, to je dobra stvar za njih. Naravno, igrali su s dvije slabije reprezentacije kao i mi, ali pokazali su se i protiv Slovenije i protiv Egipta, tako da moramo obratiti dodatnu pažnju na to. Hallgrimsson je već sa 17 godina ušao u reprezentaciju, naravno, ne želimo ga previše hvaliti, zadavali su naši igrači velikim vratarima probleme, nadam se da će to napraviti i u ovoj.

Navijači nisu jučer napunili Arenu.

- Jučer je bio malo nezgodan termin, radni dan, šest sati, ali islim da se dobro čak i popunila dvorana, zadovoljan sam s podrškom naših navijača.