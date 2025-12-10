Obavijesti

EP U SIJEČNJU

Sigurdsson objavio koje igrače vodi na pripreme. Evo popisa...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis od 19 igrača koje će voditi na prvi dio priprema u Poreč. Dio njih ne može na pripreme jer imaju obaveze u klubovima. Izbornik je odabrao 19 igrača

Od 26. do 30. prosinca će se u Poreču okupiti rukometna reprezentacija Hrvatske pod budnim okom Dagura Sigurdssona. Tamo će rukometaši odraditi prvu fazu priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se igra u siječnju u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Izbornik je objavio popis od 19 igrača koji će ići na pripreme u Poreč.

Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb 00:51
Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Sigurdsson je na popis stavio 19 igrača, dok su neki nedostupni zbog obveza u klubu, pogotovo igrači iz Bundeslige. Popis je spoj mladosti i iskustva, a okupljanje je 26. prosinca. U Poreču će Hrvatska odigrati i prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije 28. prosinca, nakon čega će slijediti pauza. Drugo okupljanje bit će 2. siječnja 2026. godine.

Prije nastupa na Europskom prvenstvu, Hrvatska će odigrati dvije prijateljske utakmice s Njemačkom. Prva je na rasporedu u zagrebačkoj Areni 8. siječnja u 20.30 sati, a druga u Hannoveru tri dana poslije u 18.05 sati.

Popis rukometaša:

  1. DINO SLAVIĆ – HB LIMOGES
  2. FILIP PERIĆ – MRK SESVETE TO
  3. IVAN BARBIĆ – RK NEXE
  4. LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
  5. TIN LUČIN – RK NEXE
  6. DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
  7. LUKA MOSLAVAC – RK NEXE
  8. ANTE IVANKOVIĆ – GRK OHRID
  9. IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
  10. MATKO MOSLAVAC – RK NEXE
  11. PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
  12. MATEJ SVRŽNJAK – MRK SESVETE TO
  13. FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
  14. MAKSIMILIJAN MOLC – MRK SESVETE TO
  15. ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
  16. JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
  17. BERISLAV ANTONIO TOKIĆ – MRK TROGIR
  18. TONI MATOŠEVIĆ – RK ZAGREB
  19. TEO POPOVIĆ – RK POREČ

