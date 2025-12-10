Sigurdsson objavio koje igrače vodi na pripreme. Evo popisa...

Od 26. do 30. prosinca će se u Poreču okupiti rukometna reprezentacija Hrvatske pod budnim okom Dagura Sigurdssona. Tamo će rukometaši odraditi prvu fazu priprema za nadolazeće Europsko prvenstvo koje se igra u siječnju u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Izbornik je objavio popis od 19 igrača koji će ići na pripreme u Poreč.

Sigurdsson je na popis stavio 19 igrača, dok su neki nedostupni zbog obveza u klubu, pogotovo igrači iz Bundeslige. Popis je spoj mladosti i iskustva, a okupljanje je 26. prosinca. U Poreču će Hrvatska odigrati i prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije 28. prosinca, nakon čega će slijediti pauza. Drugo okupljanje bit će 2. siječnja 2026. godine.

Prije nastupa na Europskom prvenstvu, Hrvatska će odigrati dvije prijateljske utakmice s Njemačkom. Prva je na rasporedu u zagrebačkoj Areni 8. siječnja u 20.30 sati, a druga u Hannoveru tri dana poslije u 18.05 sati.

Popis rukometaša:

DINO SLAVIĆ – HB LIMOGES FILIP PERIĆ – MRK SESVETE TO IVAN BARBIĆ – RK NEXE LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN TIN LUČIN – RK NEXE DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ LUKA MOSLAVAC – RK NEXE ANTE IVANKOVIĆ – GRK OHRID IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB MATKO MOSLAVAC – RK NEXE PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN MATEJ SVRŽNJAK – MRK SESVETE TO FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB MAKSIMILIJAN MOLC – MRK SESVETE TO ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR BERISLAV ANTONIO TOKIĆ – MRK TROGIR TONI MATOŠEVIĆ – RK ZAGREB TEO POPOVIĆ – RK POREČ