Sigurdsson: Počašćen sam što treniram Duvnjaka! Karačić: Opraštam li se? Prvo Slovenija

Ako je tko i poletio, noć ga je vratila na dvije noge. Island je prošlost, Island ide kući pobijedimo li Sloveniju u nedjelju (20.30), a Hrvatska u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Konačno smo pokazali što je domaći teren. Obranu smo odigrali na gornjoj granici fanatizma i borbe, dočekali kapetana Duvnjaka i Davida Mandića i spasili prvenstvo kada je opasno prijetio kraj priče.

- Fantastičan je osjećaj bio ovoga jutra, ali koncentracija je već na Sloveniji, to nam je finale. Moramo ostati u istom raspoloženju, atmosferi, ostati pametni. Vidjeli smo što se dogodilo Islandu, odigrali su dvije sjajne utakmice pa su u 10 minuta sve bacili u vjetar. Nama se to ne smije dogoditi sutra. Slovenija će nam htjeti uzvratiti za poraz u prijateljskoj utakmici i na to moramo biti spremni - rekao je izbornik Dagur Sigurdsson, koji je Islanđanima spremio obranu 5-1.

Što spremate Slovencima?

- Trenirali smo tu obranu jako dobro na pripremama, znali smo da će nam trebati u ovoj fazi. Mandić nam se vratio i to nam je značilo dosta, ali više je u mentalitetu i duhu, koji smo pokazali.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Island | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kapetan Duvnjak se vratio.

- Odradio je samo jedan trening, ali čekali smo do jutra da kaže može li. Hrvatska je sretna što ima takvog igrača, prava privilegija. I ja sam impresioniran njime, njegovim pobjedničkim mentalitetom. Može biti primjer mladima i počašćen sam što ga imam u momčadi, a hrvatska reprezentacija zadnjih 20 godina. Imao je i ljetos manju ozljedu i uspio se vratiti. Razgovarao sam i s njim što možemo napraviti u obrani.

Jesu li vas zvali s Islanda?

- Jesu, čestitali su, ali neću reći da se nitko nije ljutio. Možda ću morati ostati u Zagrebu malo duže, ha, ha. Ovdje u Hrvatskoj je potpuno drugačije od Japana, dosta je glasnije, ha, ha.

Ima li novosti oko Cindrića?

- Nema. Vidjet ćemo hoće li danas moći odraditi trening.

David Mandić odradio je uoči Islanda prvi nakon dva tjedna i odigrao 55 minuta.

- Malo jesam iscrpljen, ali i sinoć i jutros sam odradio terapije. Nisam očekivao da ću toliko igrati, mislio sam da ću se mijenjati s Jelinićem, koji me odmijenio kad nisam imao zraka. On je moj prijatelj. A ja ću biti spreman za Sloveniju.

Je li ovo prava Hrvatska?

- Naravno, i uvijek mora biti. Obrana 5-1 djelovala je fenomenalno, vježbali smo je u Prelogu, kapa do poda svim dečkima.

Hrvatski rukometaši slave nakon što su svladali Island 32:26 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bili ste jako emotivni nakon utakmice?

- Nije mi bilo lako kad sam čuo himnu jer nisam dugo bio u reprezentaciji zbog ozljede. Rekli su mu da bih mogao tek igrati u četvrtfinalu, bio sam shrvan jer nisam mogao vjerovati da mi se opet isto događa. Ali vratio sam se prije očekivanog.

Kako zadržati euforiju?

- Kad smo išli nakon utakmice prema Karlovcu i već je bila manja euforija. Gledali smo Sloveniju i Egipat ranije krajičkom oka, puno smo razgovarali, sastajali se, što ćemo, kako ćemo.

Igor Karačić rekao je da smo Island pobijedili na večeri dan prije. A što točno?

- Pa da, dosta smo razgovarali. Ispostavilo se da je dobro rekao.

Kapetan Duvnjak?

- Što da kažem, kapetan, veličina, treba mu podići spomenik u Zagrebu.

A Slovence ispratiti iz Zagreba sutra...

- Sve će biti do nas, ako ponovimo ovo, neće biti problema. No, sigurno nas neće pustiti, pobijedili su nas u Parizu. Ona pripremna utakmica nije bila mjerio, oni su kalkulirali, nisu bili na 100 posto, a mi smo htjeli pokazati da smo tada bolji nego što smo pokazali protiv Makedonije.

Igor Karačić kaže...

- Nismo baš puno spavali, do 3 sata smo odrađivali terapije.

Letjeli smo jučer?

- Ja bih volio da nastavimo u ovom ritmu i da mogu nakon svake utakmice reći da je to pravo lice. Sve je bilo perfektno, nošeni navijačima, obiteljima, prijateljima. Svi su oko mene ulijevali samopouzdanje da će tako biti. Obrana je bila savršena, taktički savršeno posložena s Mamićem i Šušnjom, pa Srnom i Mandićem sa strane. Maminjo je bio kao Dule u najboljim danima. Nije bilo mjesta za prolaz. Kad imaš takvu obranu, onda se ne bojiš grešaka.

Jeste li pohvatali konce?

- Volio bih da sam imao mogućnost prije Egipta osjetiti teren, atmosferu, bio mi je tada malo i šok. Ovo je sada bila uživancija, svaki sam korak na terenu uživao.

Duvnjak je najavio da se oprašta, a vi?

- Ne znam. Hajmo mi prvo odigrati protiv Slovenije prvo da skinemo taj teret s leđa, pa ćemo pričati. Samo je Slovenija sada važna.