Silva testirao novog suigrača: Gigi mu obranio čisti autogol...

Gianluigi Buffon (40), koji je ovog ljeta iz Juventusa prešao u Paris Saint-Germain, dokazao je na utakmici protiv Caena, i ujedno svom ligaškom debiju za novi klub, da su godine za njega zaista samo broj.

Sjajnom obranom potencijalnog autogola u 44. minuti pokazao je da još uvijek 'nije za baciti'.

Paris Saint-Germain je uvjerljivo slavio protiv Caena 3-0, a jedna od većih prijetnji vratima Buffona bila je ona njegovog suigrača Thiaga Silve. Naime, branič PSG-a pokušao je glavom vratiti loptu do svog vratara, što je natjeralo Buffona da se dobro ispruži i sačuva svoju mrežu.

Thiago Silva tries to sneak one past Gigi Buffon #PSG #psgsmc pic.twitter.com/zMWVQSDVMW