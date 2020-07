Objavu dijeli Jacob & Co. (@jacobandco) Srp 7, 2020 u 9:59 PDT

<p>Neki za rođendan dobe parfem, odjeću ili neki znak pažnje, no ne i 'zloglasni'. On je za 32. rođendan dobio rulet koji će nositi na ruci, odnosno preko pola milijuna eura vrijedan ručni sat! <strong>Conor McGregor </strong>ima novu skupu igračku te trenutno razmišlja kao biznismen, ali teško je povjerovati da samo ne 'navlači za nos' Danu Whitea od kojeg očekuje pozamašni iznos za povratak u oktogon.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi Conorov sat</strong></p><p>Trenutno uživa na francuskoj obali sa dugogodišnjom djevojkom Dee Devlin, a dvoje djeve ostalo je na čuvanju u Irskoj. Prema slikama koje objavljuje na društvenim mrežama, očito je da ne propušta treninge te vjerojatno samo čeka poziv iz Las Vegasa kako su mu ipak spremni ponuditi traženi iznos.</p><p>Danas ima unosni posao s viskijem, na računu su milijuni zarađeni na račun slobodne borbe, a nekad to nije mogao ni zamisliti. Sa 17 godina napustio je školu i radio kao vodoinstalater, trenirao je MMA i želio odustati nakon prve borbe. Majka i trener nagovorili su ga da ostane u tome i očito se pokazalo kao pun pogodak.</p><p>Prije nastupa u Stockholmu podigao je svojih 188 eura od socijalne pomoći i otišao na svoj premijerni UFC nastup, a sve ostalo je povijest. Nekad 188 eura 'socijale', a danas sat od 550.000 eura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja UFC zvijezde Aleksandra Rakića</strong></p>