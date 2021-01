- Dres je rođendanski poklon Stefanu. Toliko ga je želio da sam mu morao ispuniti želju – kazao je Rade Simić, otac Hajdukovog stopera Stefana, koji je na humanitarnoj aukciji udruge Bilo srce ponudio najveći iznos i za 4.800 kuna otkupio dres Hrvoja Vejića iz rođendanske utakmice Hajduka i praške Slavije iz 2011. godine.

- Taj dres za Stefana ima posebnu vrijednost zbog toga što je i on nastupio na toj utakmici, samo u dresu Slavije. Imao je 16 godina, prije toga mu je umrla majka i za tu je utakmicu oduvijek posebno emotivno vezan. Svoj dres je sačuvao, ali je želio i Hajdukov, no do njega nikako nije uspio doći. Kad je čuo da će dres biti ponuđen na aukciji, odlučio je i sam licitirati, ali anonimno. Licitacija je trajala sinoć do kasno, Stefan je morao na spavanje, pa sam ga prelicitirao i u zadnji čas ponudio veći iznos preko njegovog prijatelja Lea – otkrio nam je Simić senior, koji je licitirao iz Praga i ujutro sinu otkrio da je ipak dobio dres koji je toliko želio i da mu je to rođendanski poklon.

No malo je poznato i da je i sam Hrvoje Vejić, koji je i dao svoj dres na humanitarnu aukciju, sudjelovao u licitaciji jer ga je namjeravao sam otkupiti. No kad je preko zajedničkih prijatelja čuo da Simići jako žele upravo njegov dres i zašto, odustao je od licitacije i prepustio im ga.

- Stefan je jako dobar momak i igrač i što je najvažnije pravi je hajdukovac, i drago mi je da je dres završio baš kod njega. Kad sam čuo koliko ga želi, nije bilo dileme, a da sam to znao 2011. godine, dao bih mu ga odmah nakon utakmice – kazao nam je Vejić i dodao:

- Drago mi je da se skupio novac za potrebite, to je u ovoj priči najvažnije. A ja ću uspomenu na Hajduk zauvijek čuvati u srcu, dres je i onako stajao u ormaru. Kad je tako, bolje da je završio kod Stefana kao rođendanski poklon. Eto, i ja mu želim sretan rođendan.

Za one koji ne znaju, Stefan Simić odrastao je u Pragu gdje je počeo igrati za Slaviju, a sa 16 godina zaigrao je protiv Hajduka na Poljudu u utakmici u kojoj je Hajduk proslavio 100. rođendan. Kao mladi reprezentativac Češke trebao je doći u Hajduk i u zimu 2016., štoviše, već je stigao na posudbu iz Milana na Poljud, no istoga dana u susretu s Empolijem ozlijedio se stoper Alex pa je Simića tadašnji trener Milana Siniša Mihajlović povukao s već dogovorene posudbe.

Drugi put trebao je Simić u Hajduk u ljeto 2018. no dogovor nije postignut pa je odradio posudbu u Frosinoneu, gdje je dočekao istek ugovora. No kad nešto jako želiš, kao što je Simić želio u Hajduk, padaju sve prepreke, pa je tako došao iz trećeg pokušaja. Simić ima hrvatsko i češko državljanstvo, rodio se u Pragu gdje mu je otac Rade dobio posao, nogomet je počeo igrati u Slaviji, gdje su ga snimili scouti Milana i kao kapetana mlade reprezentacije Češke doveli u svoje redove.

- Kao mali zavolio sam Hajduk jer sam svako ljeto dolazio na Brač, a od obiteljskog prijatelja dobio sam na poklon dres Stipe Pletikose koji i danas čuvam – kazao je Stefan po dolasku u Split.

- Imao sam veliku želju doći na posudbu u Hajduk, nadao sam se do posljednjeg trenutka, no na žalost, čelnici Milana očito smatraju kako sam im potreban, tako da me nisu pustili. Nadao sam se da ću debitirati u 'bilom' dresu na 105. rođendan Hajduka, kao što sam zaigrao za Hajdukov 100. rođendan u dresu Slavije.

- Bilo je to nezaboravno iskustvo, spektakl koji ću pamtiti dok sam živ. Na žalost, želja mi se nije ispunila. Hajduk živi vječno, valjda će se i meni jednom ukazati prilika da zaigram za Hajduk – kazao je tada Simić, a da ni sam nije bio svjestan koliko brzo će mu se želja ostvariti.

Kako je rano ostao bez majke, Stefanu je otac najveća potpora, ali i najveći kritičar, priznao nem je jednom zgodom. Obojici je jako teško palo to što ga Igor Tudor nije imao u kombinacijama, no nisu se bili spremni predati. Stefan zbog želje da dokaže kako mu je mjesto u Hajduku, a otac zbog podrške sinu. Kod Bore Primorca Stefan je opet u konkurenciji, nada se da će postati standardan i u narednom razdoblju izboriti mjesto u reprezentaciji Češke za Euro. Sudjelovao je i ranije Stefan u humanitarnim akcijama, početkom prošle godine uplatio donaciju gradu Supetru za borbu protiv pandemije korone....

A dres? Dres će u okvir pa na zid, uz dres Slavije s iste utakmice. Kao dva podsjetnika na klubove koji su mu obilježili karijeru. Slavija u kojoj je ponikao i Hajduk za koji navija od djetinjstva..

- To je najmanje što sam mogao napraviti za njega – zaključio je Stefanov otac.