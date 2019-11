Simon: Najteži poraz u životu; Bjelica: Ovi dečki su šampioni

Dinamo je rastavio Rijeku na proste faktore i s visokih 5-0 slavio na Rujevici u derbiju 15. kola HNL-a. Bio je to najteži domaći poraz Rijeke od Dinama u povijesti.

- Očekivao sam da moja momčad bude na razini nakon susreta u srijedu protiv Šahtara. Vratili smo se kako to dolikuje, dečki su pokazali da su pravi šampioni. Nismo dali Rijeci da bude previše dobra, jako sam zadovoljan - rekao je nakon utakmice trener Dinama Nenad Bjelica pa nastavio:

- Mi smo motivirani svaku utakmicu, ne možeš svaku pobijediti. Da bi održavali nivo i rezultat igara na sve tri fronte, moramo rotirati momčad i svima davati šansu. Nekad to onda ne izgleda najbolje, što je razumljivo. Nekad pošaljemo jedanaestoricu na teren koji nikad nisu igrali zajedno. No, to je potreba, da svi imaju minute. I u ovom i prošlogodišnjem Dinamu svi igrači su bili bitni. Jednostavno ne možete ovaj ritam izdržati šest mjeseci, mi igramo od 15. srpnja, praktički nemamo vremena za treninge i rekuperaciju, ali svejedno igramo odlično.

Sjajnu utakmicu imao je Bruno Petković. Dobivao je duele, smirivao loptu, asistirao petom kao Ronaldinho pa slao lopte u for za gol kao Xavi.

- Ne bih rekao da je ovo najbolja partija Petkovića. Odigrao je sjajno, drago mi je da je odigrao kvalitetno, kao i Livaković, kao i Perić, koji bi trebali pomoći našoj reprezentaciji na Rujevici u nadolazećoj utakmici da izborimo taj očekivani Euro. Teško mi je jednog igrača izdvajati, svi su bili dobri.

Dinamo je s Rujevice ispraćen pljeskom.

- Osobno imam simpatije prema Miškoviću, imamo dobar odnos i drago mi je da smo dobili aplauz na Rujevici. Rijeci želim sve najbolje u budućnosti.

Trener Rijeke Simon Rožman bio je neraspoložen na pressici, ali prilično odlučan.

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Bili su bolji u svim segmentima igre. S dečkima sam pričao kako ćemo ići dalje. Ovaj visok poraz jako boli i napravit ćemo neke poteze za sljedeće utakmice. Vidjet ćete sve u sljedeće vrijeme. Neki igrači se nisu zalagali i morat ćemo sve to riješiti u svlačionici. Situacija sigurno nije dobra. Na domaćem terenu pred našim navijačima moramo biti bolji - rekao je Rožman pa odgovorio na pitanje je li igra bila postavljena previše napadački:

- Ako pogledamo pozicije svakog od primljena prva četiri gola, vidi se totalna nedisciplina u igri. To nas je koštalo tih četiri komada u prvih 20 minuta.

Prisutne novinare zanimalo je gdje Rožman rangira ovaj poraz u karijeri.

- Nikad u životu kao trener nisam doživio ovakav poraz. Pogotovo u 20 minuta. Nisam pričao ni sa kim iz uprave.

Ipak, postoji plan za budućnost.

- Drugo poluvrijeme nije bilo tako loše, istina je da je Dinamo malo sišao s gasa. Drugo poluvrijeme nije bilo tako kritično. Ono što sam im rekao ostat će u svlačionici, ali napravili su to što smo se dogovorili na poluvremenu.