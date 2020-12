Simon se ozlijedio: U bolovima izašao iz igre i ležao kraj klupe

Sredinom treće četvrtine Shane Larkin je stvorio višak, dodao Simonu na stranu, a on se iz prvog kooraka sjurio u reket, promašio floater koji je bacio od tablu i onda se uhvatio za nogu

<p><strong>Krunoslav Simon</strong> igrao je utakmicu Eurolige za svoj Anadolu Efes protiv Baskonije, a Efes je uz teški poraz 77-59 izašao s utakmice i bez jednog od svojih boljih igrača, Simona.</p><p>Sredinom treće četvrtine Shane Larkin je stvorio višak, dodao Simonu na stranu, a on se iz prvog koraka sjurio u reket, promašio floater koji je bacio od tablu i onda se uhvatio za nogu. Šepajući je nastavio trčkarati do obrane, no onda je sudac shvatio kako je ozlijeđen i prekinuo igru.</p><p>Nakon prekida igre Simon je odmah izašao, legao kraj klupe i u bolovima išao istegnuti tu nogu. </p><p>Težina ozljede zasad nije poznata, no zabrinjavajuće je to što je ozljeda beskontaktna, a takve ozljede noge nerijetko znaju igrače udaljiti s terene na nekoliko mjeseci, poput ozljede prednjih križnih ligamenata.</p><p>Simon je u utakmici u 15 minuta zabio pet poena.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://sportklub.hr/kosarka/euroleague/skroman-nastup-simona-u-porazu-efesa/" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p>