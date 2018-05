Trenirao s Buffonom u Juveu: I bez Lige prvaka on je najveći...

Nogometna me karijera već kao 18-godišnjaka odvela u jedan od najvećih klubova u povijesti nogometa i u istu svlačionicu sa, po meni - sigurno najvećim koji je ikad stao među vratnice.

Ja sam taman postao punoljetan, a Gianluigi Buffon je bio već 33-godišnjak i: svjetski prvak, višestruki osvajač scudetta, talijanskog Kupa i Superkupa, negdašnjeg Kupa UEFA, osam puta najbolji vratar Serie A, osvajač Jašinove nagrade i UEFA-ine nagrade za najboljeg vratara u Europi i na svijetu...

Za golmana-teenagera koji je do Torina došao iz porečkog Jadrana, preko Dinama i Rijeke (moja Rijeka me Juventusu posudila na godinu dana) upoznati nekoga kao što je Buffon, trenirati s njim, biti sa njim u istom društvu... To je bilo čudo.

Naravno, bio sam član mlađe momčadi Bianconera, ali u takvom gigantu treniranje sa prvom momčadi, nekad češće, a nekad rjeđe, je uobičajena stvar. Tako se postaje svjestan Juventusove priče, svega onoga što planeta Juventus zaista jest i što predstavlja u svijetu.

Nisam znao što očekivati, a ispalo je onako kako često čujemo od ljudi kojima se ukaže prigoda upoznati i učiti od najvećih: 100% pozitivno iskustvo.

Gigi Buffon je sjajna osoba. Čista pozitiva, staložen, svjestan moguće impresioniranosti koju izaziva pa ju ni ne pokušava "na silu" anulirati nego se ponaša kao bilo tko od nas i time demonstrira koliko je zapravo normalan.

A kad malo razmislite i shvatite da je u pitanju osoba koja je doslovno bez prestanka u maksimalnom fokusu javnosti, medija, navijača na cijeloj planeti, onda je način na koji se nosi sa tim i ne dozvoljava da ga sve to promijeni kao osobu, zapravo - zaprepašćujući.

Raditi sa Buffonom i upoznati ga bilo je neprocjenjivo vrijedno iskustvo koje ti nitko nikad ne može oduzeti. A ne može se ni riječima opisati. Najjednostavnije rečeno, sentiment koji nosim je - ponos.

Čovjek je veliki emotivac, ali nikad ga nisam čuo da priča o Calciopoliju ili bilo kojem gorkom iskustvu. Za njega je bilo najnormalnije da, kao najbolji golman na svijetu, bez sekunde razmišljanja ode s Juventusom u Serie B jer je vjerovao i u sebe i klub da će se vratiti u vrh talijanskog, europskog i svjetskog nogometa. Je, spominjao je Ligu prvaka kao jedini veliki trofej koji mu nedostaje, ali eto...

Preko Cristianovog Reala i Messijeve Barcelone se nije moglo u ta dva finala. No, po mojem sudu, to ne mijenja činjenicu da većeg golmana u povijesti nogometa nije bilo.

Mislim da ga je, uz neizostavnu nadarenost, naporni rad i uvijek neophodnu sreću, najvećim svih vremena učinio entuzijazam, fokusiranost na cilj. Ili, kako bi mi rekli, zdrava glava. Danas se za fizičku pripremu i zdravlje svakog igrača može brinuti 100 ljudi, ali na vrh vrhova dolaze samo oni koji su psihički, emotivno najbolji.

Buffonovu se nazočnost ne može drukčije opisati nego - karizma. Nema u tome neke logike ili "recepta". Čovjek je lider, neupitni boss bez i najmanjeg napora da se u tim smislu nameće ili da tome teži. Jednostavno sve nosi prema naprijed, svaki trening je da bi nakon toga bio još bolji. A sve u vrhunskom raspoloženju, ambijentu koji razbija tremu ili eventualni manjak volje za rad.

Nije nikad spominjao imena ili pričao o HNL-u no respekt koji ima za našu reprezentaciju i nogomet je znao podvući. Bio je oduševljen kad nas je posjetio Igor Tudor, znam da prati njegovu trenersku karijeru i da iznimno cijeni veliki broj naših igrača koji su igrali ili igraju u Interu, Milanu, Juventusu... Najvećim klubovima Serie A.

Godina dana treniranja s Buffonom meni ostaje za sva vremena. Baš kao što Gianluigi Buffon ostaje - najbolji svjetski vratar svih vremena.