Simonov Efes u drami svladao Maccabi naših Bendera i Žižića

Anadolu Efes bio je bolji od Maccabija u 7. kolu Eurolige 91-89. Utakmicu je prelomio Francuz Rodrigue Beaubois polaganjem četiri sekunde prije kraja utakmica da bi na drugoj strani još stigao i 'zalijepit' Wilbekina

<p>Efes našeg <strong>Krunoslava Simona</strong> uspio je u dramatičnoj završnici u Euroligi slomiti gostujuću momčad Maccabija (91-89) za koje su od prve minute krenuli <strong>Ante Žižić i Dragan Bender</strong>. Francuz Beaubois je apsolutni heroj utakmice s dva poteza kojim je odlučio pobjednika utakmice.</p><p>Simon je odigrao odlično utakmicu i za domaći sastav ugradio 13 poena uz četiri asistencije, dok je za goste Žižić nekako uspio dogurati do deset poena (šut za dva: 3/8), a njegov kolega Bender odigrao je blago rečeno 'kriminalno' i zabio samo dva poena.</p><p>Najbolji je igrač Efesa bio već spomenuti junak Beaubois s 23 poena (šut za dva: 5/5; šut za tri: 3/5), a kod gostiju Bryant s 22 poena (šut za dva: 5/6; šut za tri: 4/7), Wilbekin je dodao 15 uz katastrofalan postotak šuta (za dva: 0/2; za tri: 5/17).</p><p>Domaćini su odlično otvorili susret i nakon samo tri minute imali vodstvo od deset poena (13-3) nakon čega su se gosti ipak odlučili pojavit na terenu i pokazati nešto pa i povesti do kraja četvrtine (22-24).</p><p>U drugoj četvrtini Efes ponovno dolazi do osjetne prednosti (41-32), ali se gosti opet vraćaju ponajviše poenima Elijaha Bryanta nakon čega gosti drže prednost sve do početka zadnje četvrtine u koju su ušli s pet razlike (67-72).</p><p>Zadnje atome snage izvadili su igrači Efesa koji je bio oslabljen ne igranjem najboljeg igrača Larkina i i zadnjim minutama bili pribraniji sretniji i tako došli do treće pobjede u ovoj sezoni Eurolige.</p>