Šimundža: Ma znam kakvi nas navijači očekuju u Maksimiru, a Ademi je nositelj ovog Dinama!

Mislim da smo već odigrali puno dobrih utakmica otkada sam u klubu, dominirali smo na različite načine. Ali, protiv Dinama na velikoj sceni, u kvalifikacijama za Ligu prvaka smo odigrali dobro, iako ne mogu biti zadovoljan konačnim rezultatom. Vjerujem da ćemo sutra biti puno uspješniji na tom planu, kaže Ante Šimundža.

Ludogorec je u Zagreb stigao uz desetak bugarskih novinara, svi su puni optimizma, uvjereni kako je njihov prvak kvalitetniji od Dinama. I kako će Ludogorec već sutra osigurati plasman u grupnu fazu Europske lige. Trener Ludogoreca Ante Šimundža i branič Olivier Verdon sličnog su razmišljanja, bivši strateg Mure, Aluminija i Maribora svjestan je svega što ga očekuje u Maksimiru.

- Nedostajat će nam Claude Goncalves, Cauly i Tekpetey, ali to je prilika za druge igrače da dokažu zašto su dio Ludogoreca, moramo i bez njih odigrati kako treba, siguran sam da ćemo pronaći način da dođemo do željenog rezultata. Mi nismo jedini klub u problemima s ozlijeđenim igračima. To se događa u nogometu, ja to moram riješiti. I zašto ne, takav hendikep ponekad može momčad, pa svi skupa na terenu budu još bolji - rekao je Šimundža, pa nastavio:

- Odlaske Alexa Santane i Sotirioua mi nismo mogli izbjeći. Sviđa li mi se to ili ne, to je druga stvar, ali mi transfere dva ponajbolja igrača nismo mogli izbjeći. Toliko o toj temi. Sotiriou? Pieros će nam nedostajati, puno je dao klubu u Europi, u dvije sezone zabio osam golova, bio naš ključni igrač. Ali, imamo još sjajnih pojedinaca.

Mislite li da su vas u Dinamo podcijenili?

- OK, Dinamo je velik klub, oni mogu razmišljati ili reagirati kako žele. Ne zanimaju nas oni, mi respektiramo svakoga, tako i Dinamo. I baš zbog toga ne mogu odgovoriti na pitanje jesu li nas podcijenili prije prvog susreta, niti hoće li nas podcijeniti uoči ovog dvoboja.

Bugarske medije je zanimalo i kakvu atmosferu trener Ludogoreca očekuje sutra u Maksimiru...

- Ja sam iz Slovenije, susjedne zemlje, pa dobro poznajem ovaj mentalitet, znam kako će njihovi navijači reagrati u bilo kojem trenutku, kako će gurati svoje igrače naprijed. To i za moju momčad može biti pozitivno, ali ako se hoćemo plasirati dalje moramo pobijediti. To ne znači da moramo zabiti gol već u 1. minuti, očekujem jako težak i dug meč, ali u toj utakmici moramo biti jako pametni.

U Razgradu je praktički cijela statistika bila na vašoj strani...

- Nije, rezultat je bio na Dinamovoj strani. Nisam bio zadovoljan rezultatom, ali jesam našom igrom. Imali smo mnogo prilika, ali na kraju se broje golovi, to moramo popraviti. Uvjereni smo da možemo pobijediti, inače ne bi bili sportaši. Ipak, sutra se neće sve pitati samo nas, ali vjerujem da možemo biti ravnopravan suparnik, dati sve od sebe i otići korak dalje.

Kako ste doživjeli Dinamo u prvoj utakmici.

- Dinamo ima puno individualne kvalitete, imaju odlične stvari u svojoj igri. Još prije prve utakmice sam rekao da je Ademi jedan od najvažnijih igrača i nositelja Dinama, ako to ponovim još jednom, neću reći ništa novo. A to vi još bolje znate koliko je on važan za igru Dinama.

Ante Šimundža je u karijeri trenirao i Petra Stojanovića, jeste li se kod bivšeg igrača raspitivali o kvalitetama Dinama...

- Mi imamo jako dobar odnos, bio sam mu trener i o njemu mislim sve najbolje, Petar je ostavio dubok trag u Dinamu, sada sjajno igra i u Italiji. Ali ne, nismo se čuli prije ovog dvoboja - sa smješkom je završio Šimundža.

Za utakmicu je prodano više od 7000 ulaznica, a dodamo li tome oko 4500 prodanih godišnjih ulaznica, sutra bi u Maksimiru mogli biti oko 11 tisuća gledatelja.

Najčitaniji članci