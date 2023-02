Sin (15) NBA legende u subotu je i službeno postao djevojčica

Nekad veliki košarkaš Dwyane Wade još je tamo u veljači 2020. godine javnosti priopćio kako je njegov 15-godišnji sin Zion život -odlučio nastaviti kao djevojčica. Protekle tri godine izjašnjavao se kao transrodna osoba sve do subote kada je i službeno dobio papire te promijenio spol u ženski.

Nastavio je živjeti kao 15-godišnja djevojčica Zaya.

- Zion je došao kući i rekao je: "Želim s vama pričati, spreman sam istupiti i živjeti onako kako želim. Želim da me oslovljavate s 'ona' i volio bih da me zovete Zaya" - otkrio je Wade u emisiji 'The Ellen Show'.

Odluka je bila samo njegova, kaže Wade, a on i supruga Gabrielle podržali su ga maksimalno.

- Ulogu i obaveze roditelja prihvaćamo veoma ozbiljno. Naš posao je da saslušamo naše dijete i da mu na najbolji način pomognemo. To ne mijenja ni ova situacija - dodao je bivši košarkaš Miami Heata.

Foto: Miami Herald/ABACA/PIXSELL

Supruga Dwaynea Wadea Gabrielle velika je podrška za Zayu. Tvrdi da je ponosna na nju.

- Ona je strastvena, puna ljubavi i ponosni smo na nju. Volite i poštujte vašu djecu baš onakva kakva su - istaknula je Gabrielle.

Dwayne Wade je istinska NBA legenda. U NBA-u je igrao od 2003. do 2019. godine većinu vremena nastupajući za Miami Heat. Po sezonu je odradio u Chicago Bullsima i Cleveland Cavaliersima da bi se za posljednju sezonu u karijeri vratio u 'svoj' Miami.

Čak 13 puta bio je u All Star momčadi, jednom je bio i MVP NBA finala, a njegov broj 3 Miami je umirovio kada je završio karijeru.

