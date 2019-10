Sin golmana St. Etiennea ridao u tunelu jer je nosio dres Lyona

Nogometaši St. Etiennea u nedjelju su na svom travnjaku porazili Lyon s minimalnim rezultatom 1-0 u derbiju 9. kola francuske Ligue 1, a sinu golmana pobjedničke momčadi taj susret svejedno nije bio drag. Naime, plakao je u tunelu stadiona jer je morao nositi dres Lyona.

St.. Etienne je u 90. minuti svladao velikog rivala kada je Berić na asistenciju Boudebouza pogodio mrežu Lyona za erupciju slavlja domaćih navijača.

Saint-Etienne keeper Jessy Moulin had to console his son before they walked out on the pitch together, he was upset because he had to wear the shirt of their rivals, Lyon!



(via @l00ping) pic.twitter.com/QAYibRgnjr