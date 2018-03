Sin liberijskog predsjednika debitirao za SAD s 18 godina

Tim Weah, 18-godišnji igrač PSG-a, u utorak je prvi puta u karijeri zaigrao za reprezentaciju SAD-a u pobjedi od 1-0 nad Paragvajem.

Weah, sin liberijskog predsjednika i bivšeg nogometaša Georgea Weaha, ušao je u igru u 86. minuti:

- Ovo sam čekao cijeli život. Stvarno cijenim šansu koju su mi treneri pružili i nadam se daljnjim pozivima.

So much negativity in the air but I'm so proud to be representing my country ❤️😭....Through thick and thin #TheProcess 🇺🇸 pic.twitter.com/QzsPUSPCpM